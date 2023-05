NATAŠA ŠAVIJA PROGOVORILA O ZVERSKIM BATINAMA! Otkrila detalje nasilja i teških telesnih povreda, pa poslala SNAŽNU PORUKU!

Stefan Karić osumnjičen je za divljačko prebijanje Nataše Šavije, nakon kojih je starleta završila u bolnici na odeljenju intenzivne nege. Oporavak koji sledi nije ni malo lak s obzirom da ima teške telesne povrede, te je čeka i nekoliko operacija.

foto: Nenad Kostić, Kurir/Privatna arhiva, Kurir

Nedavno je otkrila da je nakon prve intervencije imala komplikacije, te da na jedno oko gotovo ne vidi ali i da je rana gnojila. Jagodična kost je polomljena, a bolovi ne prestaju. Kariću je nakon saslušanja produžen pritvor na 30 dana, a njegov otac Osman, potpuno je slomljen izašao nakon prve posete.

Nataša Šavija, ponovo se oglasila na Instagramu i dala svoj sud o kompletnoj situaciji koja ju je zadesila.

- Kada neko kaže: "Niko nije očekivao od takve dobrice, nešto mora da se desilo, da čujemo i njegovu stranu priče", zanima me kakva to strana priče, zaboga, može da bude, da opravda ovo?! A priča je bila u njegovoj glavi, verovali ili ne - poručila je Šavija, a potom dodala:

foto: Kurir/Privatna arhiva

- On - zdrav, prav, ništa mu ne fali. Ja - težak prelom jagodične kosti, oko i vilica se spustili (reči doktora i zabeleženo u izveštaju), hospitalizacija, nesnošljivi bolovi posle operacije, infekcija rane ispod oka, na sve to svaki dan po bolnicama, infuzije, samo kašasta hrana i krevet. Vidim trenutno na jedno oko, a ishod neizvestan! Trauma, košmari... Kosu još ne smem da raščešljam jer me boli teme kako me je krvnički čupao...

foto: Kurir/Privatna arhiva

Ona, takođe, dodaje da za svaku povredu ima dokaz u vidu lekarskog nalaza i izveštaja specijaliste.

- Je l' vam poznato posle nekog zločina da govore za zločinca:"Pa, bio fin, niko to od njega nije očekivao"? Tako bih vam uslikala izveštaje da vidite da sve što kažem je zaista tako! Ali verujte mi! Imam sve crno na belo, samo zbog sudskog procesa ne bi trebalo da objavljujem. Ali doći će dan i za to. Voleli me, ne voleli, mislili o meni loše, dobro, ja nisam bitna u priči, ovo ne sme da se radi! Niko ne bi hteo da gleda svoje dete u ovom stanju i da mora da ga neguje kao kad ga je dizao iz pelena. A o stanju moje porodice da ne pričam.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice