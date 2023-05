"ŽIV NEĆE IZAĆI IZ ZATVORA" Stefanu svakodnevno PRETE zbog sumnje da je mučki pretukao Šaviju, Natašini drugari spremaju OSVETU?!

Stefanu Kariću u petak je produžen pritvor na trideset dana jer se sumnjiči da je pretukao Natašu Šaviju i naneo joj teške telesne povrede zbog kojih starleta još uvek ima stravičnih problema.

Kako se saznalo, Karić nije priznao krivicu, a zadržavanje mu je produženo kako bi se sakupili svi dokazi i iskazi. Međutim, Šavija je navodno poznata kao neko ko se druži i sa momcima koji su sa druge strane zakona, a koji su besni na Stefana jer je pretukao Natašu, pa su rešili da mu se osvete.

Naime, njegov otac Osman svakodnevno dobija razne pretnje preko društvenih mreža, a među njima su i starletini drugari koji su mu napisali da prenese sinu kada mu ode u posetu da se neće lako izvući i da mu je sigurnije da bude iza rešetaka.

- Kada istekne mesec dana, Karić će izaći opet pred tužioca i tada će mu biti saopšteno da li će biti pušten da se brani sa slobode ili će mu produžiti pritvor. Njegov otac i majka, kao i maćeha, su očajni, a Osman svakodnevno dobija razne pretnje preko društvenih mreža. Znam da su pojedini Natašini drugari kivni i da jedva čekaju da se osvete Stefanu. Neki od njih su sa lažnih profila slali Karićevom ocu preteće poruke, a neki su, oni malo opasniji po gradu, ispričali da se neće lepo provesti i da neće živ izaći iz pritvora. Nataša poznaje neke momke koji su u zatvoru, međutim, oni do Stefana za sada ne mogu da dođu, ali sam čuo da su i oni spremni na osvetu. Biće čupavo - kaže izvor upućen u ovu priču za Star.

Inače, Šavija se nedavno oglasila i otkrila kako se oseća nakon što je operisana i napustila bolnicu, te istakla da se njeno zdravstveno stanje dosta zakompikovalo.

- Nikad gore se osećam! Otpustili su me iz bolnice, međutim rana kod oka mi se inficirala i zagnojila, imala sam temperaturu. Upravo sam došla iz bolnice, gde su mi cedili gnoj, to je bilo jezivo, a bolovi su sve jači. Ja rečima ne mogu da opišem kako se osećam i ne znam kakva ću iz svega ovoga izaći, ni psihički ni fizički. Predložili su mi ponovno zadržavanje u bolnici, ali ja više to silno bodenje iglama ne mogu da podnesem, pa su mi dali oralne antibiotike do kontrole sutra. Ako ne bude poboljšanja, opet ću ostati u bolnici. Da će biti ovakva agonija, nisam ni sumnjala. Ni najgorem neprijatelju ovo ne bih poželela! A kamoli nečijoj neduznoj kćerki, sestri, majci.. bar da znam da sam nečim ovo zaslužila - rekla je Nataša

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

