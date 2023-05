BORIM SE ZA ČOVEKA KOJI ME NE ŽELI: Anđela o raskidu sa Zvezdanom, priznala da li je ovo definitivan kraj: Ne mogu više...

Anđela Đuričić nakon pomirenja sa Zvezdanom Slavnićem, ponovo je prošla kroz pakao kada ju je u jutarnjim časovima opet ostavio.

Prolila je reku suza, a kod Drveta mudrosti ogolila je dušu i otkrila sve što je muči.

- Sve je počelo pre dva dana, kada je on imao sukob sa Anom, nakon toga nije hteo da razgovara sa mnom. Ja sam ga posle emisije pitala kako je. On mi je rekao da nije dobro, ali je otišao da spava. Sinoć je došao u emisiju, ali ceo dan nije komunicirao sa mnom, a ni sa drugim ljudima. Jedino što je bilo pred emisiju što mi je prebacio šta sam obukla. Došla je emisija gde sam se ja raspravljala sa Majom oko haljine, meni je smešno šta devojke rade. On je meni nekon toga prebacio kako se ja ponašaam. On je meni zamerio što sam se svađala sa Majom, pa je rekao da je bolje da budemo drugovi do kraja rijlitija.On kada je nervozan ja ne smem da odgovorim na pitanja, pa mi je potom rekao da se iselim iz izolacije, nakon toga on je mene jurio, ja sam išla u pab. Vređao me je da sam folirant, da glumim, a ja sam mu rekla da izađe jer ne moram da ga slušam. Ja sam htela da se smirim, a nisam htela da pravim scene, a on me je ucenio da će da mi baci stvari a ja sam nakon toga otišla kada on nije bio tamo, ja sam se iselila. On je nakon toga tražio da razgovaramo, posle razgovora sa Anom, hteo da priča sa mnom, ali ja nisam htela. On se nadao da ćemo se pomiriti, ali ništa od toga - pričala je Anđela pa dodala:

- Neću ja da trpim to, on kao da se sprda sa mnom, on čas jedno, čas drugo, meni se sve menja i gorim. Ja ne želim to, teško mi pada. On meni stalno traži razloge za raskid. Priča kako je umoran od svega, a sa njiim sam prešla sito i rešeto. Neću to da trpim više. Ja se borim, ali me je doveo u stanje šoka, jer se ja borim za čoveka koji želi da raskine sa mnom, a on opet razgovara sa bivšom ženom posle ko zna koliko puta, ja sam okrenula list, neću da ponovo da prolazim, neću, vratila sam se u krevet i to mi treba da odmorim od svega. On meni govori da me voli, a ovako nikada nije rekao da me voli pred ljudima, čudno mi je da čovek koji ima emociju prema meni radi mi te stvari. Međutim da ima emociju prema meni ne bi to uradio. Čekam da vidim kako će da se ponaša u emisiji. Nema poente drugačije - dodala je Anđela.

