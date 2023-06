SKANDAL NA NASTUPU TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Letele staklene čaše, nastala jeziva VRISKA! Evo kako je pevačica reagovala!

Teodora Džehverović doživela je neprijatnost na jednom svom nastupu, kada ju je osoba iz publike gađala čašom punom piva. Pevačica je odmah reagovala.

foto: Zorana Jevtić

Naime, dok je izvodila pesmu na bini i igrala, čaša puna piva poletela je iz publike na binu, a ovaj prizor ispratio je i vrisak očevidaca, koji su bili svesni ozbiljnosti situacije i posledica koje bi usledile da je staklena čaša nekoga pogodila.

Teodora je odmah prekinula da peva i obratila se publici, vidno uznemirena.

- Ko je ovo uradio? Ko? Na šta vam liči ovo? Koja je fora, ne razumem? Bacanje flaša i čaša, nismo zato ovde - povikala je Teodora preko mikrofona.

Da podsetimo, Teodora Džehverović je nedavno u intervjuu za domaće medije istakla je da ne postoji novac za koji bi se slikala naga.

foto: Printskrin/Instagram

- Ma kakvi, da to želim već bih uradila. Toliko je mogućnosti i ljudi koji bi verovatno dali bogatstvo da me vide golu, ali to se nikada neće desiti.

Teodora je tada objasnila i kako je nastala fotografija u centru grada na kojoj je neobično odevena.

- Fotograf mi je dala izazov da me slika u centru kao Viktorijinog anđela. Nisam normalna, uvek biram izazov, zamisli da sam rekla da neću? Ljudi su prolazili šokirani, nije im bilo jasno - rekla je pevačica, a zatim progovorila i o Emi Radujko.

foto: Printscreen/Instagram

- Duže sam na sceni, ostavila sam pečat i normalno je da ljude koji dolaze upoređuju sa starijim kolegama. Zaista joj želim svu sreću ovog sveta i da napravi uspehe koje sam i ja, ako ne i veće - rekla je pevačica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:14 Teodora Džehverović zavodi na društvenim mrežama