BILALOVA BIVŠA PROGOVORILA O POMIRENJU SA MAJOM MARINKOVIĆ: Igranje rijalitija posle rijalitija me ne zanima...

Otkako je u medijima odjeknila vest o pomirenju Maje Marinković i Bilala Brajlovića i njihovo zajedničko putovanje u Sarajevo gde je Maja upoznala Bilalovu porodicu, deo zadrugara je ostao u šoku zbog toga, a deo ih je podržao.

Tim povodom oglasila se Ana Spasojević kako bi prokomentarisala pomirenje njenog bivšeg i Maje:

- Ne bih davala nikakve izjave povodom tih stvari, igranje rijalitija posle rijalitija mene stvarno ne zanima. Što se njih tiče, lepo je što su se pomirili, srodne duše se uvek na kraju ponovo nađu zajedno. Vidi se da je to iskrena ljubav, da je Maja stvarno zaljubljena u Bilala i da sve ono unutra sa drugim momcima je bila gluma i rijaliti, ovo sada je ono pravo. Bilal bez Maje ne moze da živi, ali to nije ništa novom to smo već znali. Oni su rođeni jedno za drugo, ja im stvarno želim puno sreće i što više dece, od mene imaju blagoslov - rekla je Ana.

Podsećanja radi, Ana Spasojević je na samom početku rijalitija bila u vezi sa Bilalom, ali su se ubrzo rastali jer je Brajlović priznao emocije prema Maji.

Nešto kasnije, pred kraj rijalitija varnice su se ponovo desile, ali je odnos ponovo bio kratkg daha.

