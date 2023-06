BILAL NE PUŠTA MAJU MARINKOVIĆ IZ SARAJEVA: Gde god da su samo se LJUBE, grle, a u jednu stvar oboje veruju (VIDEO)

Bivši zadrugari Maja Marinković i Bilal Brajlović, koji su tokom boravka u rijalitiju imali turbulentnu vezu, šokirali su fanove kada su objavili da su se pomirili na jednom veselju, a sada se Maja oglasila i progovorila o njihovom odnosu.

Naime, Maja i Bilal bili su gosti jedne svadbe u Sarajevu, gde je pevao Emrah Emso. Oni su plesali i razmenjivali nežnosti pred svima, a potom snimak objavili na društvene mreže.

- Bilalova najbolja drugarica me je pozvala na svadbu, Bilal nije znao da ću ja doći, šokirao se. Znala sam ja odmah da je to gotova priča! Sve je bilo okej do momenta za prvi ples, tu smo se i poljubili. Posle toga smo popričali... Evo, već smo proveli dva dana u Sarajevu, zajedno smo, u vezi, naravno. Rekao mi je da me voli i ja sam njemu rekla da sam slagala par puta kada nisam htela to da priznam - priznala je Maja.

Marinkovićeva je tokom boravka u Sarajevu upoznala i Bilalove roditelje, pa je podelila utiske:

- Upoznala sam juče njegovu porodicu, ljudi su zaista divni, oduševili su me, takođe svi ljudi u Sarajevu su me prihvatili jako lepo. Trenutno razmišljam tu i da ostanem, sa čim se i Biki slaže - kaže Maja i dodala:

- Žao mi je što sam neke stvari uradila koje nije zaslužio, iako je i on imao par kikseva sa drugim devojkama, ali smo shvatili da se volimo i da se takve stvari u budućnosti neće ponavljati - zaključila je ona.

