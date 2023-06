MARTA SAVIĆ ŠOKIRALA O BRAKU SA MILETOM KITIĆEM: Naša ljubav menja oblik, pa spomenula budućeg zeta

Pevačica Marta Savić progovorila je o dečku Elene Kitić, po svemu sudeći i budućem zetu reperu Mixu.

- Vidi ovo... Još nisam tašta, pitajte me kad budem. Pitajte mog zeta - nasmejala se Marta, a onda progovorila o odnosu sa Miletom Kitićem.

foto: Petar Aleksić

- On je prvenstveno moj najbolji prijatelj. Naša ljubav menja oblik, ali traje i dan-danas, nakon toliko godina. Znaš zašto me on nervira? Zato što me ne nervira, e to je. Mi imamo dva dueta za sada, mislim da je sledeći baš sa Teom, eto, neka bude tako - rekla je ona.

kurir.rs/blic

Bonus video:

02:14 MILE KITIĆ SE SLOMIO NA POMEN ELENE! Suza suzu stiže pred kamerama Kurira: Izrasla je u finu devojku, sada ja TRAŽIM SAVETE OD NJE