HARIS DŽINOVIĆ ISKRENO O PRIVATNOM ŽIVOTU: "Mekušac sam, to me je koštalo!" Otkrio i kada će u PENZIJU

Pevač Haris Džinović osvrnuo se na roditeljstvo i priznao da ne ume da bude strog prema deci, kao i na svoje detinjstvo.

- Nisam strog, mekušac sam neviđen i to me je koštalo u životu stotinu puta. Voleo bih da sam bio tvrđi i bio onaj roditelj kao kada sam ja odrastao sa svojim prijateljima čiji su roditelji bili jako strogi. Sva ta deca su izašla na pravi put- iskreno kaže Haris koji je ponosan na ćerku Đinu i sina Kan:

-Uspesi su relativni, još su mladi. Videćemo šta će im se sve dešavati u životima, ali ide sve svojim tokom i potpuno normalno kao i kod sve dece.

foto: Printscreen Pink

Haris se nedavno oprobao i kao voditelj na jednoj televiziji, te u autorskoj emisiji koju ima možemo videti pevača sa keceljom u kuhinji.

foto: Printscreen

-Kuvanje je moja pasija, pa smo napravili emisiju gde se malo prezalogaji, priča, šali. Vrlo mi je interesantno- objašnjava Džinović koji ne krije da ume da spremi obrok za celu porodicu u porodičnom domu na Senjaku:

-Pravim raznu hranu, ne uživam u jednoj te istoj svaki dan. Ponekad kući uskočim i pomognem oko kuhinje, kada hoću i kada imam vremena.

Fudbalu se ne bi vratio zbog godina, ali kako kaže ponovo bi otvorio ugostiteljski objekat, ali ovaj put u srpskoj prestonici.

-Sve moje pesme vuku korene iz kafane. Fudbalu se ne bih vratio, nema smisla o tome razgovarati više jer sam odavno mator za fudbal. Ugostiteljstvo je veoma složan i težak posao koji je obavezujući. Moguće da se rodi neki restorančić u Beogradu, čisto da za dušu- kroz osmeh kaže pevač.

foto: Printscreen/Premijera

Ističe da ne planira da ode u penziju nikada već da će do poslednjeg pevati.

-To bi bio kraj, ne baviti se muzikom i prerezati kao makazama bi zaista bio kraj. Nakon toga, nema smisla ponovo nastavljati. S druge strane, čovek bi iskočio iz nekog štosa, a ovako još uvek to ide dobro. Mislim da ljudi koji se bave ovim poslom i delatnošću ne idu u penziju već rade do kraja života i koliko ih publika traži- iskren je Haris kome je drago što se kafana vratila u modu:

-Ne primam album jer se nije još uvek vratio u modu. Nešto drugo se vratilo, a to je kafana. Ima dosta ljudi koji odlaze u kafanu i vole je. Kafana danas dobro radi.

foto: Kurir televizija

Kako ističe, kafana je mesto gde se odigravaju najvažniji događaji u životu, te da je to osetio i na svojoj koži, ali i prisustvovao kada se drugima dešavalo.

-Lično, ali sam i svedočio. Kafana je mesto gde se ljudi okupljaju iz raznih razloga, poslovnih, udvaračkih, ljubavnih, preboljevanja raznih veza, prijateljskih, ljubavnih ili zbog sklapanja brakova koje ume da se desi u kafani- završava Haris Džinović.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:31 Haris Džinović na Trgu kralja Milana u Nišu