"NEMOJ DA MI SE JAVI U ŽIVOTU!" Haris Džinović besan na Anu Nikolić jer ga je ISPALILA kao niko: Pomogao sam joj kad je bila NIŠTA

Haris Džinović besan je na Anu Nikolić! Kako prenose domaći mediji, pevač je prošle nedelje rekao da mu Ana ne treba u životu i da mu se više nikada ne javlja. Takođe, besni Haris je poručio i da od koleginice neće da prihvati izvinjenje, jer neće dobiti drugu šansu.

Kako tvrde izvori koji su se zatekli na licu mesta, Haris je bio jako povređen, pa je prisutnima ispričao da je on bio prvi koji je pomogao Ani dok je bila niko i ništa, a da ga je ona sada najstrašnije bez objašnjenja ispalila.

foto: Kurir

Naime, već je poznato da je Haris domaćin kulinarske emisije koja se emituje na jednoj televizji i da često ugošćava svoje kolege. Posle Nede Ukraden, Gorana Bregovića, Seke Aleksić, Rade Manojlović, Adila i mnogih drugih, poziv je stigao i Ani. Ona se sve dogovorila sa Harisom, obećala je da će da dođe, a kada je snimanje bilo organizovano, Ana se prosto nije pojavila. Svi drugi gosti su se odazvali pozivu, ali emisija nije mogla da bude snimnjena zato što je Ana nedostajala, a Haris nije imao nikakvu rezervu. Zbog svega toga, poznati brka je poludeo.

foto: Printscreen Pink

Ono što ga je najviše iznerviralo, bilo je to što se Ana nije ni javila da kaže da neće doći kako bi emisija bila otkazana ili pomerena za drugi termin, već zato što se prosto nije pojavila, a nije odgovarala ni na brojne telefonske pozive. To je njega toliko iznerviralo da je rešio da je precrta za celi život. Prema saznanjima medija, Ana se nije pojavila na snimanju jer joj nije bilo dobro, ali to nije bio razlog da ne pošalje poruku Harisu Džinoviću.

foto: Nemanja Nikolić, MUP Srbije

Podsetimo, Haris i Ana Nikolić snimili su duetsku pesmu "Vatra" koja se našla na njenom prvom albumu. Tada je njen dečko Miša Banana zamolio svog druga Harisa da gostuje Ani u toj pesmi i on je to prihvatio bez ikakvog pogovora.

Inače, o toj saradnji njih dvoje nikada nisu pričali javno. Jedini zajednički nastup imali su 2009. godine u Švedskoj i nakon toga niko se više nije izjašnjavao o onom drugom. Ana je ćutala o Harisu, Haris je ćutao o Ani, sve do prošle nedelje, kada se ona nije pojavila na snimanju njegove emisije.

foto: Printscreen Amidži šou

I jedno i drugo bili su nedostupni za komentar na ovu temu, a šta će se dalje dešavati između njih ostaje da se vidi.

