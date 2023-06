TEODORA OTKRILA NOVE DETALJE JEZIVOG NASILJA KOJE JE PRETRPELA OD ČORBE:"Plašila sam se da će me UBITI" Spomenula i Stefana KariĆa

Teodora Bilanović je nedavno šokirala javnost kada je izjavila da je trpela nasilje tokom veze sa bivšim zadrugarom Milanom Jankovićem Čorbom, a sada je otkrila nove detalje agonije koju je prošla tokom veze sa bivšim zadrugarom.

Ona je do detalja opisala nasilne scene, te izjavila da se plašila za svoj život.

- Plašila sam se za svoj život, šta ja znam kada me uhvati za kosu i baci na pod kako ću ja udariti! On je kod njega imao taj jedan stepenik i kada me baci ja da udarim glavom, ja bih završila mrtva - pričala je ona vidno potrešena.

- Uspela sam da pobegnem, a da on ne primeti, nisam želela da nadrljam, samo sam sela u auto i rekla "Vozi" - rekla je, a potom šokirala:

- Uzeo mi je pasoš, nije mi dao da se vratim kući, na kraju sam namestila situaciju da mi dozvoli da odem u Švedsku kako bih vratila njegove dugove - ispričala je ona.

Bilanovićeva se osvrnula i na Natašu Šaviju koja je optužila Stefana Karića da ju je pretukao.

- Iskreno, ne mogu da kažem da nisam to očekivala od njega - rekla je Teodora, pa se obratila direktno Nataši.

