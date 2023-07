ANA NIKOLIĆ SE OBRUŠILA NA SAŠU MIRKOVIĆA: On je NEČOVEK, preti, zastrašuje... ukrao mi je šifru sa Instagrama! PUKLA SARADNJA!

Ana Nikolić oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je svog menadžera i producenta Sašu Mirkovića napala i nazvala ga "nečovekom".

"Ovo je nečovek koji misli da sam mu ja Aca Lukas! Nisam! Ili ostali kojima preti, zastrašuje... Lično je meni oteo šifru sa Instagrama. Manipulisao do pre nekoliko dana. Ja nemam kome da se žalim osim Aleksandra Vučića ovako javno! Ovo je baš nisko… jadno i bedno", napisala je Ana Nikolić uz fotografiju Saše Mirkovića.

foto: Instagram

Podsetimo, pre nekoliko godina počela je saradnja Saše Mirkovića i Ane Nikolić, a planirali su i veliki koncert u Štark areni u oktobru, a po svemu sudeći do njega neće doći. Nikolićevoj je pre Mirkovića deset godina menadžer bio rođeni brat Marko koji joj je ugovarao nastupe.

- Kod njega je sve u tajmingu, uvek sam se osećala kao na vojnoj vežbi. Kada mi kuca na vrata od sobe, a ne može tebi više da je stalo do mog koncerta nego meni, dolazilo mi da skinem sve sa sebe i kažem da nema koncerta. U tenziji sam živela 25 godina. Moja tolerancija nije opala na frustraciju nego ne postoji - otkrila je Ana razlog prekida saradnje sa rođenim bratom.

foto: Zorana Jevtić

Da nije uvek lako sarađivala ni sa Sašom Mirkovićem, da su imali veoma turbulentnu poslovnu vezu, otkrili su i nedavno kad su gostovali kod Ognjena Amidžića.

- Naša prva saradnja trajala je samo 24 sata, završila se pre nego je i počela, rekla je Ana tad, a na to se nadovezao i Mirković.

- Došlo je do konflikta nakon njenog nastupa u Skoplju. Vozač je vraćao za Beograd i ja sam ga pozvao i rako mu da svrati do Ćićevca da preuzme nešto na šta je ona poludela. Ana mu je rekla "Vozi ti mene prvo do Beograda pa se onda vrati do Ćićevca - reko je Saša. - Bilo je tako... Pošto on nije želeo da me odveze do Beograda, ostavio me na pumpi, i tako se završila ta naša saradnja - dodala je i Ana na kraju.

