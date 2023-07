BULIĆ TVRDIO DA JE U VEZI, A SAD OKRENUO PLOČU: Raskinuo sam s devojkom pre Zadruge, evo zašto sam krio

Aca Bulić kaže da je srećan što je obnovio vezu sa Anom Ćurčić koja je svojevremeno bila njegova najveća ljubav.

Javno je pao poljubac za pratioce na društvenim mrežama gde su oboje podelili zajedničku fotografiju. Mnogo puta se spekulisalo o ljubavnom životu poznatog biznismena, nakon njenog raskida a Zvezdanom Slavnićem koji je prevario u Zadruzi, a on je u razgovoru za Kurir razjasnio ljubavni trougao:

foto: Printscreen

- E, ovako da razjasnimo situaciju jednom za sva vremena. Ja sam imao devojku. Bili smo zajedno sedam punih godina. Zove se Anđela i o njoj imam najlepše moguće mišljenje. Proveli smo divne godine i ona je bila uz mene kada mi je bilo najteže u životnim trenucima. Nas dvoje nismo u vezi otprilike dva ili tri meseca pre početka rijalitija. Međutim, kada su me predstavnici medija pitali da li sam slobodan ili zauzet ja sam govorio da sam u emotivnom odnosu jer nisam želeo da se pravdam i objašnjavam detalje. Intimu sam želeo da sačuvam samo za sebe. Po prvi put kažem da sam to vreme bio slobodan čovek i nikoga nisam prevario, ostavio već sam sa svima u korektnim i dobrim odnosima - kaže Aca.

foto: Petar Aleksić

Bulić je objasnio i vezu sa Ćurčićevom:

- Što se mog emotivnog odnosa sa Anom tiče on je veoma jasan. Obnovili smo ljubav koja je bila jaka, a sada je još jača. Mnogo puta sam rekao da sam uz nju, a to sam sada i pokazao. Pre Zadruge ništa nisam imao sa njom, već onda kada je postala slobodna žena. Mnogo me je pogodilo ono što sam video kroz šta je prošla i to je cela nacija gledala. Dobio sam osećaj da budem uz nju - tvrdi on.

foto: Shutterstock, Ilustracija, ATA Images, Printscreen Instagram

Interesovalo nas je das li će otpočeti zajednički život:

- Još uvek nismo počeli na tu temu. Tek je izašla iz rijalitija i sada je period da dođe sebi na pravi način. Želim da se oporavi od svega, a polako ima vremena. Treba da uživa - kaže Bulić.

Iako je vreme odmora u jeku njih dvoje neće ići na letovanje, te je objasnio i zbog čega:

foto: Printscreen Magazin In

- Nažalost, ja imam mnogo poslovnih obaveza u prestonici i zbog toga sebi ne mogu da priuštim to zadovoljstvo da se ovoga leta odmaram. Radim ozbiljan posao koji mi je važan, ali zato Ana ukoliko bude želela negde da otputuje sama ili sa decom ima moju podršku. Ona treba da uživa - poručuje on.

foto: screenshot Pink tv, Instagram, Shutterstock

Lj. Stanišić