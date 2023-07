ŠOK! PRVI JAVNI POLJUBAC ANE ĆURČIĆ I ACE BULIĆA: Zadrugarka sve objavila, a jedan komentar je skroz SROZAO (FOTO)

Ana Ćurčić priznala je u emisiji "Narod pita" da je obnovila vezu sa nekadašnjim dečkom Acom Bulićem, a zadrugarka se odamah pohvalila na instagramu zajedničkom fotografijom na kojoj se ljube.

"Kakva je razlika izmedju tebe i Andjele sad? Nikakva", "Gde mu je žena", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Podsetimo, iako je Bulić bio u braku, rešio je da ostavi suprugu zbog stare ljubavi, koju je prethodnih meseci podržavao dok je bila u rijalitiju. I dok je u proteklom periodu priznao da ima osećanja prema Čurčićevoj, Ana tvrdi da nije ona krivac za njegov razvod.

- Aca je imao devojku, partnerku - rekla je voditeljka.

- To mora on da kaže, ja stvarno ne znam ništa i nemam veze sa tim, to mogu da kažem. To šta je on - rekla je bivša zadrugarka.

- Ja nisam u kontaktu sa Acinom ženom, naravno da ne. Nema potrebe da budem. Sve za nju pitajte Acu. Ja znam da on nema ženu, tako da... Ovde nisam došla sa obezbeđenjem, to je Acino, on ima godinama. To nema veze sa mnom - kazala je Ana.

Inače, ona je odgovarala i na pitanja gledalaca, i tom prilikom istakla da ona nije ljubavnica.

- Što znači da ovde ne možete o privatnom životu da me pitate, to je moj privatan život koji vas se ne tiče. Dovoljno je što sam objavila vezu. Vaše je mišljenje da sam bila paćenica, a sad sam ljubavnica. Ljubavnica nisam, a paćenica tek - rekla je Ana.

