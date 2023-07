NIKADA GA NE PITAM GDE JE I SA KIM: Suzana Mančić o ljubomori i održavanju braka sa Simicom "Ako me ne voliš, idi brate..."

Voditeljka Suzana Mančić već godinama uživa u ljubavi sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom. U razgovoru za domaće medije otkriva da nije ljubomorna.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

- Ako me voliš, bićeš sa mnom. U suprotnom, ako me ne voliš, idi brate. Niko te ne tera da budeš sa nekim osim iz ljubavi. Ako sam ti ja dobra, nećeš tražiti drugu - kaže Suzana koja svog partnera ne voli da kontroliše te zapitkuje gde je i šta radi svaki čas iako žive na dve različite adrese, i u dve različite države:

- Uspevamo dvadeset i nešto godina da budemo zajedno, iako ne živimo skupa i onim bračnim klasičnim životom. Mislim da poštuje profesionalca u meni isto kao što i ja poštujem njega i njegov posao. Razumem ga i ne postavljam mu pitanja gde je, šta je i sa kim je.

foto: Ana Paunković

Na pitanje da li je u životu više rizikovala u ljubavi ili poslu, odgovara.

- U poslu sam rizikovala zbog ljubavi. Nekoliko puta sam pravila velike rezove u karijeri jer se zaljubim. Zaljubim se i jednostavno odem. Nema me, ali nije mi žao - sa osmehom na licu kaže Mančićeva koja otkriva kako joj uspeva da osmeh sa lica ne skida i kada ima probleme:

foto: Printscreen

- Svi imamo brige, ali lakše je izboriti se sa životom i sa problemima ako se malo sp*daš sa životom. Našališ se na svoj račun, onda ti je sve lakše u životu.

Od trenutka kada se pojavila na javnoj sceni i postala poznata kao “loto devojka”, pa preko glumačke i muzičke karijere Suzana je, čini se, plenila harizmom.

foto: FOTO Dragana Udovičić

- Osećam se kao zvezda. Trajem toliko dugo, znaju me bake, deke, mame, tate i deca. Generacijski sam prisutna u mnogim kućama i porodicama, to mogu samo zvezde. Dobro je što me nije ponelo. Ostala sam normalna, ponosno ističe.

Bila sam tutamuta Suzana kaže da njeno detinjstvo nije predviđalo jedan tako ekstrovertan posao. - Moja majka, pokojna, je govorila: “Jao Bože dete, kada si ti postala ovakva? Bila si tutamuta, gde te stavim, tu te i nađem.” Bila sam jako stidljiva, ali valjda kroz ovaj posao je ta druga strana moje ličnosti došla do izražaja - otkriva voditeljka.

