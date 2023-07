SVI DETALJI VENČANJA MATORE I ANITE NA SVETOM STEFANU! Evo kako teku pripreme, ona će im PEVATI noć pre, a ovo je SPISAK GOSTIJU

Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora otputovale su juče u Crnu Goru, gde će se venčati u utorak na obali mora! Bivše učesnice "Zadruge" proslaviće devojačko veče na nastupu Tee Tairović u Budvi, a onda se zakleti na večnu ljubav na Svetom Stefanu.

Ne kriju da ih je ljubav mnogo promenila.

foto: Kamarad produkcija

- Mnogo! Više nisam Anita koja je bila u "Zadruzi". Trudiću se da promenim sve loše osobine, jer želim da naša ljubav traje. Nikad mi nije palo na pamet da ću biti sa ženom, a tek o braku nisam razmišljala - pričala je Anita. Već neko vreme želim da se smirim i imam porodicu. Konačno sam sazrela za taj korak u životu - dodala je Tomićeva.

One su otkrile i kako teku pripreme za svadbu.

foto: Printscreen

Odlično! Nikad nisam bila srećnija. Izabrala sam venčanicu i mnogo je lepa. Maštala sam o svadbi na moru i san mi se ostvario - govorila je Anita. Odelo mi je uradio Bata Spasojević, ali mi ne stoji baš kako sam želela, jer sam se malo ugojila. Iznajmile smo vilu na tri dana u kojoj ćemo uživati. Venčanje će biti intimno, a onda ćemo napraviti i veliku svadbu u Beogradu, na koju ćemo pozvati sve nama drage ljude. Pa i učesnike "Zadruge" Aleks Nikolić, Filipa Cara, Kiju Kockar, Nadicu Zeljković... - pričala je Matora.

foto: Petar Aleksić

Bivše zadrugarke otkrile su da ih porodice podržavaju, a Anita je zatim priznala da je Matora veće muško od svih njenih bivših.

- Jovana je veće muško od svih mojih bivših! Zato sam se i odlučila na ovako veliki korak s njom - rekla je Stanojlovićeva, a Matora se nadovezala na to: To mi sve žene govore. Čak i moji drugari to priznaju!

kurir.rs/pink.rs

