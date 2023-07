PUČE TIKVA! Baka Prase nikad brutalnije opleo po doskorašnjem prijatelju Čodi: "Ako ja progovorim..." ŽESTOKO

Prijateljstvo između jutjubera Bake Praseta i Chode je, po svemu sudeći, puklo.

Naime, niko ništa o tome nije znao, sve dok Baki nisu postavili pitanje dok je bio u lajvu, a ticalo se njegovog prijateljstva sa Chodom i šta se desilo između njih.

foto: Printscreen Youtube

Na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Tiktok, Baka u prvi mah nije želeo da odgovori, ali je onda pristao i ispričao pojedine detalje.

- Brateeee, ne mogu da pričam o tome, majke mi... Jao sad kad mi je pomenuo mrak na oči mi je pao. Ne može to da se objasni kratkim rečima, nije prvi put da se desi ista situacija. Glupo mi je da mu ugasim karijeru na Jutjubu, neću da pričam o tome. Pogotovo nekome ko mi je bio brat, a on je meni to uradio. Sad kad se setim tebra, krećem da se tresem. Šta smo sve mi zajedno i onda on na taj način - ostao je Baka suzdržan u pojedinim detaljima i onda dodao:

- Ne mogu da se podsećam i nije mi prijatno. Pričaću o tome kad budem spreman. Ja sam ga pustio da on to dobije - nastavio je Baka.

Njegov drug koji je sve vreme pričao sa njim je dodao da je on iskoristio zapravo Bogdanovu dobrotu.

foto: Pritnscreen

Nije poznato zbog čega su, i da li su zaista Choda i Baka prekinuli prijateljstvo ili je ovo još jedan njihov "prank", a nama ostaje da ispratimo šta će se tu dalje dešavati i da li će se jutjuberi oglašavati po tom pitanju.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:03 Pomirili se Baka Prase i Anja Bla