"MAJKA MU JE POKRIVENA, A ZATEČENA SA DRUGIM" Maja tvrdi da je ovo Bilalova životna trauma: Niko mene ne može da šutne...

U emisiji "Narod pita" gostovali su Ivan Marinković i Maja Marinković. Nezaobilazna tema bila je emotivna veza bivše zadrugarke i Bilala Brajlovića koja se završila na ivici incidenta.

Zbog raznih optužbi i spekulacija, Maja je rešila da u emisiji ispriča apsolutno sve što joj je na duši i otkrije ono što joj je bivši dečko otkrio u svoja četri zida.

- Malopre sam pustila video gde su Bilala i Memo razgovarali i ja sam se smejala, ali ja sada na znam šta da pitam Maju, jer je to cirkus živi. Ja iskreno ne bih ništa pitala Maju, razmišljala sam da li da joj se javim, ali smatram da nije lepo ono što je iznosila i one optužbe, u mnoge njene stvari ne verujem. Jedna od njenih vrlina, je ta što je ona uvek bila borac za istinu, ali posle gledanje Bilalovog klipa, ja sam toliko zbunjena. Nije sve to bilo u redu, ne verujem u to što je objavila u prepiskama. - rekla je gledateljka.

- Nikada nisam rekla nijednu ružnu reč o njegovoj porodici, želim im svu sreću, ali poruke su sve tačne, ja ću reći istinu, a on nagovara Terzu da me pljuje, i on mi je rekao sve. Niko mene ne može da šutne, ja sam dala sebe u tom odnosu sto odsto, promenula sam grad i sve. Nisam bila prihvaćena od strane njegovih, sem oca, nisam bila pozvana na svadbu njegove sestre, nisu me zvali na Bajram, a ja sam se i dalje davala sto odsto. Meni je teško da pričam o toj temi, ali moram da kažem on je uzimao pare od fanova i slao svom bratu, iskorišćavao je, tražio je telefon. Molio je ljude za pare i telefone. Jako je ružno da priča kako sam ja prihvaćena. Znam ja da su ljudi pomislili da sam ja problem - rekla je Maja.

- Ja moram da se umešam, ja prvi put čujem ovo, ali Majo da li se ti sećaš mog i tvog sukoba. Ja sam rekao: "Šta će Maja u Sarajevu, a mene su napali da ja imam nešto protiv Sarajeva". Ja sam objašnjavao ljudima, ali šta će Maja bilo gde, van svoje kuće - rekao je Ivan.

- Ako smo mi započeli vezu i dali šansu. Kada se desio taj raskid, on je mene molio i govorio kako je u Urgentnom, on je bio pod raznim supstancama, on je govorio da će da se ubije, on posle govori da sam ga tukla, a gde su te modrce bile. Svi znamo da je on uzimao supstance sa njegovim kvazi menadžerom. Meni je njegova baka govorila da treba da menjam veru - rekla je Maja pa je dodala:

- On je meni rekao da ima traumu iz detinjstva iako je njegova majka pokrivena, on je nju zatekao sa drugim muškarcem. Njegov otac je to znao, i on radi, a ona se kući ponaša tako. On je mene pokušao da namesti i dao javno moj telefon. I on i njegov propali menađžer i ta kvazi televizija će popiti tužbu, u kontaktu sa advokatom. Ja ne valjam jer imam svoj stav i pričam jasno i glasno, on je lagao da se isekao nožem. Mene nije vređala njegova porodica, ali njegova majka je mene gledala kroz lila novčanicu, oni su meni uzimali pare da ja plaćam sve, njega huškaju ljudi sa kvazi televizije a on pljuje nekoga ko ga je napravio. - dodala je Maja.

- Jedna je stvar sa kojom sam saglasan, Bilal je sve vreme pokušavao sebe da preskoči i trudio se da bude ono što nije. Kako si ti Majo otišla na tu svadbu? - upitao je Ivan.

- Zvala me je ta devojka, Bilal nije znao, ali eto kliknuli smo. Ja sam dobijala svakakve poruke od njegove majke, ona je pričala kako sam ja ovakva, onakva, kako on bruka porodicu sa mnom, a šta je ona radila, to kao niko ne zna - rekla je Maja.

