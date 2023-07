ZBOG OVOG FUDBALERA JE SA 19 GODINA OTIŠLA OD KUĆE I RODILA MU ĆERKU! Ovo je ljubavna priča Sanje Đorđević, sve podseća na bajku!

Sanja Đorđević godinama je na estradnom nebu, a nikada nije bila u jeku skandala. Poznata je po mnogim hitovima i zavidnoj karijeri.

Retko je pričala o svom životu, a jednom prilikom tokom životne ispovesti govorila je o prvim koracima u muzici u kojima joj je najviše pomogao njen suprug zbog koga je napustila porodični dom.

- Rođena sam u Crnoj Gori, otac mi je pred kraj rata poginuo. Znate kako je to tada bilo, od fine i bogate porodice, sve se raspadne i deca ostanu siročići. Bila sam mala kada sam otišla u Sarajevo, ne sećam se detalja, Bože me oprosti kao da sam dementna. Kao da sam namerno potisnula sećanje... Sarajevo je multinacionala sredina, svi smo se mngoo voleli, niamo poznavalu razlike, ne znam ni kako se rat desio... - govorila je Sanja.

- Od malena sam volela muziku, starija sestra je išla na folklor pa sam ja išla sa njom i tu sam naučila nekoliko sevdah pesama. Odmah su me povukli na pevanje, često sam bila solista. Izdvajala sam od drugih. Kasnije sa 18 godina su mi napravili pesme koje sam ja ostavila jer sam se zaljubila. Moj suprug je Petar Đorđević, igrao u Železniku, fudbaler. Upoznali smo se u kafiću, on je imao 25 a ja 19 godina, mnogo sam se zaljubila. Preko noći je njegova majka rekla da joj se sin ženi, moj tata dobio šećer, baba je kukala dva dana i dve noći, a ja došla samo da prespavam. Inače sam govorila da se nikada neću udati, da ću ovako roditi dete, ali eto kako ti sudbina sve namesti - pričala je Sanja i nastavila:

- Baba me je godinama pitala kada dođem, da li ću se ikada vratiti. Niko nije mogao da veruje da sam otišla u Švajcarsku... Bila sam najosetljivija kada sam rodila ćerku i želela sam da budem sa mojima i tada smo se razišli na dve godine. Bila je neka velika svađa i ja sam došla u porodičnu kuću. Tata je doživeo da moja ćerka bude u kući sa njim. Tada sam pevala počela sam da pevam iz inata, nije bilo smisla da pevam po kafani a imam sve. Muž mi je slao pare ja nisam htela da uzmem jer imam sve. Nismo se videli šest meseci, tek nakon tatine smrti sam posustala. Taj crnogorski ponos kod mene je mnogo jak. Ali mnogo se lepih stvari desilo u te dve godine razdvojenosti od muža, valjda se to tako sve namesti. Nešto kasnije smo se i pomirili...

- Kasnije sam shvatila da na njega mogu da se oslonim u svakom smislu. Bio je uz mene kada mi je bilo najteže. Nemam oca, nemam brata, ali on je bio sve. On je neko ko mi je prve dane dao za album. Dogovor je bio da se posvetimo njegovoj karijeri, pa onda mojoj i tako je i bilo. Znao je da ako mi da potpunu slobodu, sačuvaće me - dodala je pevčica.

