KSENIJA BUJIŠIĆ O BORBI SA 37 KILOGRAMA: Sada ima 45 a ovo su detalji stravične borbe sa anoreksijom: Jela sam jednom u par dana..

Ksenija Bujišić svojevremeno je pričala o svojoj borbi sa anoreksijom, te da je u jednom periodu svog života imala svega 37 kilograma.

"Jela sam jednom u par dana, samim tim organizam gubi potrebu za hranom i nisam imala apetit. Kada sam shvatila ozbiljnost situacije shvatila sam da to moram da iskorenim u potpunosti. Padala sam u nesvest i svaki put kad se to desi ja narednih par dana povedem računa i posle se vratim na isto. Postupala sam veoma neodgovorno prema onome što mi je najbitnije, a to je moje zdravlje. Jako je teško iščupati se iz bilo kog oboljenja, a kamoli iz tog koji je u vezi sa psihom. Svaka devojka voli da izgleda mršavo, ali tanka je linija kada iz te neke normalne mršavosti skliznete u bolest", ispričala je ona svojevremeno da bi nakon nekog vremena na društvenim mrežama objavila:

"Posle dužeg vremena vaga je pokazala 40 kilograma. Dokaz da je babina kuhinja i dedina upornost rešenje za sve. Anoreksijo, pokušaj neki drugi put, jer ova runda je moja."

Ksenija je sada otkrila da više nema problem sa kilažom, te da je izuzetno zadovoljna svojim izgledom.

"Koliko god da mislim da nije na mestu da se dame pitaju za kilograme, tebi ću odgovoriti jer, na sreću, nemam problem sa viškom. Imam 45 kilograma", rekla je voditeljka, a na pitanje da li pokušava da se ugoji iskreno je odgovorila:

"Ne, zato što sam i više nego zadovoljna sobom. Priroda, genetika i Bog su mi dali privilegiju da sam 'mršavica' bez mnogo napora i truda. Imam takav metabolizam da se ne gojim. Jedem šta god želim, čak ne idem ni u teretanu. Znam mnoge devojke koje su ceo život na nekim strogim režimima ishrane, pa su i dalje nezadovoljne. Kod mene se priroda pobrinula za to, tako da tu ništa ne bih menjala."

