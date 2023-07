Popularna pevačica Edita Aradinović nedavno je dala svoje komentare o novim albumima koleginica Teodore Džehverović, Aleksandre Prijović i Milice Pavlović u intervjuu za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Edita je istakla da su sva tri albuma potpuno različita muzički, što joj je otežalo izbor omiljenog. Ipak, izrazila je oduševljenje svojim koleginicama i njihovim radom, prepoznajući jedinstvenost svake od njih.

- Sva tri albuma su potpuno različiti muzično, pojela bih se kada bi trebalo da izaberem. Sve tri ličnosti su za sebe, pošto ih poznajem sve tri pa mogu to da stvarno kažem. Tea mi je bezobrazna vatra, ona je meni živa vatra. Kada bih trebala večeras da izađem, a inače teško me je izvesti u izlazak, otišla bi na Teu, zato što bih želala da đuskam. Želala bih da gledam, da me vozi, da sam puna adrenalina - istakla je pevačica.

01:37 EMOTIVNO SAM NESTABILNA, KADA ČUJEM PRIJOVIĆKU OTPADNU MI KOSA I GAĆE! Edita šokirala: Tea je bezobrazna, ŽELIM DA JE GLEDAM

- Sa druge strane, sad u poslednje vreme sam nešto emotivno nestabilna, opet bih se tu pronašla u Prijovićki, zato što kad je čujem, meni otpadne mi kosa, otpadne mi sve, i gaće mi je otpadnu, bukvalno mi sve otpadne kad je čujem, pogotovo uživo, zato što ja mislim da ona uživo bolje zvuči. Sviđa mi se njen album - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:04 Edita Aradinović kao Šeron Stoun