SMRT NA SVADBI, PEVAČICA DOŽIVELA ŠOK: Pogibija barjaktara prekinula veselje: Prizor je bio JEZIV, jauci ispred sale...

Svaka svadba u svetu ili kod nas budi najlepša osećanja, ali jednaje u Srbiji zavila sve svatove u crno nakon što je na 500 metara od sale za venčanje poginuo barjaktar.

Ova tragedija dogodila se prošle godine u Priboju, a svedok nesrećnog dana bila je Grandova pevačica i nekadašnja učesnica šoua „Nikad nije kasno", Mirjana Bažalac koja od šoka dugo nije mogla da dođe k sebi.

foto: Printskrin / You Tube

Za Grand Mima, koja je svojevremeno ispričala i kako ju je suprug zlostavljao, je govorila o najtužnijoj svadbi na kojoj je bila angažovana da uveseljava sve zvanice.

- Prvi put u životu sam doživela da se veselje prekine, a pevam ravno 30 godina - započela je priču Mima i opisala šta se dešavalo neposredno pred tragediju.

- U početku je sve delovalo normalno, svadba kao svadba. Mladenci divni, a ni narod nije sedao, svi su igrali sve vreme. Radno vreme muzičara je bilo do ponoći i sve je išlo kako treba. Prošla je torta, vatromet i ostalo je još malo da se svira i veseli... Ali negde sat vremena pred kraj otišla sam do toaleta, a kad se vratila zatekao me je jeziv prizor.

foto: Printscreen YT

Priznaje da joj tada ništa nije bilo jasno i da je sve vreme pokušavala da shvati šta se dešava. Skoro sve zvanice su izletele iz sale, a ono malo što je ostalo bilo je u šoku i u suzama.

-Na metar od mene stajala je starija gospođa koja mi je pre toga naručila pesmu i kaže mi kroz suze: "Ipak mi nećete pevati Zlatiborske zore". Ništa nisam shvatila, čak nisam čula ni da muzika više ne svira. Uhvatila sam je za ruku i rekla joj: "Verujem da žurite, ali evo, ići će pesma odmah", na šta mi je odgovorila: "Neće, dušo, nema više ni muzike, ni veselja. Barjaktar nam je poginuo na 500 metara odavde" - ispričala je pevačica i dodala da za tri decenije muzičke karijere i mnogobrojnih svadbi veći šok i tugu nije doživela.

- Samo sam sela na neki kanabe koji je bio tu u holu, oduzeta. Nikada ovo nisam doživela u životu, stvarno je bilo jezivo - istakla je i prisetila se trenutka kada je ušla u salu u kojoj se pre toga slavilo.

- Nije bilo nikog osim muzičara, samo muk i tišina, poneki uzdisaj konobara i jauci ispred sale. Strašno, dečko je bio '94. godište, život je bio ispred njega. Stvarno velika tuga - rekla je u neverici.

foto: Printskrin / You Tube

Ni posle deset meseci od tragedije Mima ne može da zaboravi scenu u sali i ispred nje. A za sve krivi alkohol.

Ono što joj posebno smeta jeste omladina koja nakon konzumiranja alkohola sedne u auto i vozi.

- Mislim da je rešenje prosto i jednostavno. Ili taksi ili pojačana kontrola policije. Nema milion sala za proslave, zna se gde su veselja i policija bi morala da ima patrole na 50 metara sa obe strane i to je to. Ko nije u stanju da vozi, isključe ga i bar neki život bude spašen. A ovako eto... Tuga - zaključila je Mima za Grand.

