"NADAM SE DA JE PONOSNA NA MENE" Tužna priča pobednika "Nikad nije kasno", žena mu umrla tokom takmičenja, posvetio joj OVU PESMU

Pobednik Fejsbuk glasova ove godine u muzičkom takmićšenju "Nikad nije kasno" je Pavle Vitanov iz Makedonije, Sabina Kaltak dobila je najviše SMS glasova, a na kraju je proglašen pobednik žirija - Petar Spasojević.

foto: Zoran Kuzmanović Munja

Mnogi takmičari su tokom ovog muzičkog takmičenja podelili svoje potresne životne priče sa gledaocima, pored raskošnog talenta, koji su prikazali, a među njima je i Petar Spasojević (61) iz Beograda.

foto: Printscreen YT

Naime, njemu je detinjstvo proteklo sa mnogo uspona i padova, a prvi put je zbog svađe sa ocem pobegao od kuće sa samo petnaest godina.

Danas se bavi muzikom, oženjen je, ima dve ćerke i dve unuke, a njegov motiv da se prijavi na takmičenje bio je da pokaže ljubav i poštovanje svojoj bolesnoj supruzi Zorici koja je u međuvremenu preminula.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

- Večeras pevamo pesmu koja nema cenu, pošto je moja supruga preminula. Prošli put kada smo bili ovde, ona je bila dobro, sad je situacija takva i za ćerke, i za moje prijatelje i za sve koji me znaju – rekao je Petar tokom takmičenja i svojoj supruzi posvetio numeru „Svirajte noćas samo za nju“ koja je rasplakala sve u studiju i kraj malih ekrana.

- Sve su to emocije iz srca, iz duše, to je tako i to je život. Ja se nadam da je ponosna na mene, ovaj nastup sam posvetio i svojim ćerkama koje su bile čak izloženije nego ja u nekim trenucima. Tako da je ovo jedna zahvalnost i njima, ako to može kroz pesmu da se kaže – rekao je veteran za Grand nakon nastupa.

kurir.rs/grand

Bonus video:

01:38 NIKAD NIJE KASNO ZA ISPUNJENJE SNA: Duško Trifković prvi album snimio u 40. godini (KURIR TV)