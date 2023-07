"ODVALJENA OD ŽIVOTA" Dara Bubamara se teturala po bini, išla kao muva bez glave, unosila se fanovima u lice, oni ŠOKIRANI! (FOTO)

Pevačica Dara Bubamara nedavno je odlučila da u tajnosti ode na remont grudi i zadnjice, i to neposredno nakon povratka iz Rio de Žaneira. Ona je svoje ionako ogromne grudi podigla, a zatim i uvećala za jedan broj. Iako ima strogih kritičara, mnogi Daru upravo i obožavaju zato što se ne osvrće na zle komentare i što je uvek svoja.

Pored toga, pevačica sasvim dominira na sceni, zbog čega su njeni nastupi posećeni, a publika najrazličitijih mogućih godina je sve brojnija. Uvek da svoj maksimum na sceni i napravi brutalnu atmosferu, a mnogi smatraju da je pevačica sada prevazišla sebe.

Na TikToku je osvanuo njen snimak sa nastupa, a kako komentarišu korisnici te društvene mreže, Dara je bila "odvaljena od života" foto: Printscreen/instagram/darabubamara

- Ja sam rođena mladolika, harizmatična. Sramota me je da kažem da mi pišu momci od osamnaest, devetnaest godina. Alo bre, to malo starije od moga sina. To je meni nenormalno. Ima i starijih muškaraca koji imaju mladalačku energiju, ali mene nekako samo zapadaju ti takvi. Jure me mlađi, sigurno neće stariji. Bitno mi je da muškarac ima finasije, da ne bi imao komplekse od mene - istakla je pevačica nedavno.

Pevačica je bila izuzetno vesela i raspoložena za dobar provod, malo se teturala po bini, unosila im se uface, ali su ipak svi su uživali u njenom nastupu. Neprestano je đuskala i razgovarala sa publikom, što je dodatno zabavilo sve njene fanove, a ljudi su se trudili da usnime i zabeleže svaki momenat.

(Kurir / Srbija Danas)

