PROSLAVILA SE U RIJALITIJU, A SAD NE ZNA GDE ĆE PRE! Rialda ogolila dušu o estradi, a onda šokirala: Treba mi muškarac koji će...

Pevačica Rialda Karahasanović jedna je od najtraženijih izvođača ovog leta, a sada je progovorila o karijeri, muškarcima i estradi.

Kako je na samom početku istakla, iako je prebukirana nastupima i poslom, ove godine, za razliku od prošle uspela je da uskladi posao sa uživanjem te često preko dana stigne i da uiva na plaži, vidi po koji zrak sunca i malo se "osoli" u moru.

- Ove godine sam bila malo mudrija, nekako se samo tako namestilo za razliku od prošlog leta imam prostor i da odmaram, uživam i da radim. Nisam sebi nabila neki tempo, samo iz jednog razloga zato što sam žargonski rečeno "pregorela" i ja i glasnice... S druge strane, dobro je, super je, jer uspevam i da malo odmorim i da radim, i da snimamo, i da slikamo pošto je kod nas sadržaj vrlo širok... Ovo leto je baš zanimljivo - istakla je Rialda na samom početku razgovora i dodaje:

- Mislim da sam tek od ove godine, od ovog leta naučila da nekako pustim stvari da idu svojim tokom i uvek se nešto lepo namesti. To što kolege kukaju, to moraš da kreiraš onako kako ti odgovara. Mi smo opšte poznati kako samo kukamo, ali toga kod mene nema...

foto: Kurir

Tokom svoje karijere u javnom svetu koja sada traje već duže od 6 godina, Rialda je izvesan period provela i u rijalitiju "Zadruga".

foto: Kurir

Sada se tokom razgovora osvrnula i na taj period, a ona nam je otkrila kako je uspela da "sa sebe" skine etiketu "rijaliti ličnosti".

- Nisam se trudila nešto da skinem tu titulu, jeste da kod nas kad nosiš to... Negde, bavim se muzikom od 17 godine kad sam radila kao radna pevačica, a onda sam se 2017. godine preselila za Beograd i to je sve nešto išlo tim koracima i sve je bilo super. Kada sam ušla u rijaliti znala sam koja je moja misija, da se bavim svojim poslom u trenutku kada se ne možeš baviti poslom, jer korona ljudima je generalno, svi su prestravljeni i nikome u tom momentu bilo do izbacivanja bilo čega novog. To sam nekako i dok sam tamo bila upakovala baš kako smatram da treba da se uradi. Te budalaštine koje oni svi navode, te emocije, zatvoren prostor čini čudasu stvarno budalaštine ljudi koji nemaju život sem rijalitija - istakla je Rialda.

S obzirom na to da je ozbiljna "bomba", javnost se gotovo uvek interesuje oko njenog ljubavnog života, a kako je otkrila partnera nema, ali nema ni udvarača jer je se muškarci izgleda plaše.

foto: Printscreen/Instagram

- Muškarci mi uopšte više ne prilaze, vremena su se potpuno promenila. Ja sam staromodni tip, ne po ponašanju, ali čekam da i muškarac priđe. Više ni pića ne šalju, ni to ne rade. Sve nekako kao da treba da im nacrtaš, serviraš, obojiš. Više nema toga da ti neko priđe i pozove na večeru, na doručak, šetnju... Svi su postali to Instagram i pisanje jaoj dobro ti ovo, dobro ti ono i oni misle da mi padamo u trans. Ne branim se, al ida prilaze, samo možda oni koji su iole svesni, a njih je vrlo malo - ističe ona i dodaje:

- Da nemam vremena, nemam, za većinu stvari koje su mi apriori, ali za sve može da se napravi vreme samo da znaš da je to vredno tvog vremena. Po pitanju emotivnog života znam da mi treba neko ko je stabilan svestan sebe i da mi otvori neke vidike koje možda nisam videla, da mi bude zanimljivo... Ne postoji stvar koju ja sebi ne mogu da priuštim, ne postoji stvar kojom neko može mene neko da fascinira.. Sve se poremetilo jer su muškarci postali tetke, ženturače tu se svađaju, rondaju. Zapravo mi žene treba da zvocamo, a ne muškarci. Muškarac treba da bude stabilan, da je ozbiljna muška gromada koja kaže: "Ajde, ljubavi treba ti odmor, čeka te avion, spakovane su ti stvari, idi malo uzmi dva, tri dana izduvaj se, pa se vrati". Meni znači treba partner, a ne da mi bude još dodatno teško. Tako da sam ja odlučila da budem slobodna dok se takav ne pojavi - istakla je popularna pevačica

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

01:34:49 MAJKE I SNAJKE SE04 VELIKO FINALE