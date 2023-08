"NIKO NE ZAUSTAVLJA SNIMANJE ŠTO JE BABA OD 83 GODINE CRKLA" Šok detalji o nesreći Eve Ras, baš je POTRESNO!

Glumica Eva Ras (83) oglasila se na svom Fejsbuk profilu gde tvrdi da je pre 10 dana pretučena tokom snimanja, zbog čega je zadobila teške povrede, kao i da unutrašnje krvarenje još uvek nije prestalo.

"Da sam poginula na snimanju, govorili bi da je to bio nesrećan splet okolnosti, ali ostala sam živa i mogu da tvrdim da je to bio atak na mene, da su me sa uživanjem gnječile kao vašku i da je bilo sasvim namerno, da nije tako ne bi bile ljute, ne bi prestale da komuniciraju sa mnom, ali one ćute i na setu, gaze i profesinalizam, ja im mutim um. Danas je deseti dan od atentata na mene i još se nisam oporavila, unutrašnje krvarenje još nije prestalo. One su ili loše glumice ili loši ljudi ako su mogle tako da unakaze staricu od 83 godine, napisala je ona."

One su mene gurnule sa leđa i njih tri su pale na mene. U prvi čas sam pomislila da je slučajno, da je nezgoda. One nisu meni prišle da me pitaju kako sam, bile su ljute čak što nisam crkla. Nedelju dana kasnije su prestale i da pričaju sa mnom. Jednoj sam ja prišla i pitala je da li se seća šta su mi uradile, ona mi je rekla da se ne seća. Pošto ja mojim koleginicama nisam mila, iskoristile su priliku da me napadnu usred snimanja. Neću nikog da tužim, ali ne mogu da verujem da niko od njih ne zaustavlja snimanje jer je baba od 83 godine crkla. Volela bih da pričamo o mojim uspesima, ali došli smo do toga da pričamo o tome kako opozicija ne može da vlada svetom. Na tim protestima je pola glumaca. Kada su pale na mene, ja sam se povredila. Ja sam bolesna, godinama se lečim od kancera, znala sam da imam unutrašnje krvarenje od pada. Deset dana sam bila povređena, sada sam dobro. To je bio atentat na mene. Šta da sam imala još jaču povredu, a da niko ne reaguje na to i ne ukaže prvu pomoć. Neću da kažem ko je to uradio, jer čije god ime da kažem to je beznačajno, ispričala je Eva.

