"GURNULI SU ME SA LEĐA, HTELI SU DA BABA CRKNE!" Eva Ras otkrila kako su pokušali da je ubiju u 83. godini: BIO JE STAMPEDO

Legendarna glumica Eva Ras nedavno je izazvala zabrinutost kod svojih obožavatelja kada je putem svog Fejsbuk naloga podelila jezivu ispovest o traumatičnom događaju koji ju je zadesio. Eva, koja je uvek otvoreno govorila o svemu što se događa u njenom životu, nije skrivala ni ovaj tragičan trenutak.

U gostovanju u emisiji Puls Srbije, Eva Ras je otkrila šta joj se tačno dogodilo.

- Napravile su stanpedo na tri kvadrata. Neko me je gurnuo snažno u leđa i ja sam poletela. Kada sam pala tri moje koleginice su pale preko mene i nisu zaustavili snimanje. Neka baba crkne. Kao što viditi Bog je veliki i nisam crkla. Neču ni govoriti gde se dogodilo, ali je važno da se dogodilo. To nije bilo slučajno. Niko sa mnom ne razgovara jer nisam umrla. Da sam umrla svi bi me oplakivali. Da li je normalno da ja sa 83 godine koja sam oborena i preko koje su 3 persone pale, da sa mnom ne govore. Kako to možete objasniti? - rekla je glumica i dodala:

- Ja sam to objavila na svim mojim društvenim mrežama jer je tih dana od tupave opozicije jedna persona rekla da roditelji čija su deca stradala u masovnom ubistvu u školi Ribnikar da oni nemaju tapiju na bol. Toliko je zagađen politički život u Srbiji da sam imala potrebu da kažem šta se meni dogodilo jer se bavim kulturom. Nije normalno da ljudi koji se bave kulturom nemaju osećanje.

Kurir.rs

