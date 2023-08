Zbog organizacije koncerta Željka Samardžića u centru grada u Ulici kralja Petra Prvog, a u organizaciji Kulturnog centra Paraćin doći će do izmene režima saobraćaja u centralnoj gradskoj ulici odnosno do potpune obustave saobraćaja u sredu 2. avgusta od 6 ujutru do četvrtka u 6 sati.

foto: Promo

Saobraćaj se preusmerava na ulice Nikole Pašića, Svetog Save, Save Kovačevića i Vojvode Mišića, piše u saopštenju paraćinske Direkcije za izgradnju.

foto: Saša Đordjević

Kurir.rs/RTVParaćin

Bonus video:

01:16 U GODINAMA SAM KAD SE LAKO RASPLAČE, UGLAVNOM ZBOG OVOGA! Željko Samardžić i Kaliopi ukrstili note: Ovo su imali da kažu za duet