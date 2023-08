EVA RAS SVIMA PRIČA DA IMA 83 GODINE, ALI TO NIJE TAČNO: Ovo je prava istina!

Glumica, Eva Ras, oglasila se na svom Fejsbuk profilu gde tvrdi da je pre dve nedelje pretučena tokom snimanja, zbog čega je zadobila teške povrede, kao i da unutrašnje krvarenje još uvek nije prestalo.

"Da sam poginula na snimanju, govorili bi da je to bio nesrećan splet okolnosti, ali ostala sam živa i mogu da tvrdim da je to bio atak na mene, da su me sa uživanjem gnječile kao vašku i da je bilo sasvim namerno, da nije tako ne bi bile ljute, ne bi prestale da komuniciraju sa mnom, ali one ćute i na setu, gaze i profesinalizam, ja im mutim um. Danas je deseti dan od atentata na mene i još se nisam oporavila, unutrašnje krvarenje još nije prestalo. One su ili loše glumice ili loši ljudi ako su mogle tako da unakaze staricu od 83 godine, napisala je ona."

Eva Ras ima 82 godine foto: Kurir televizija

Iako su svi mislili da zbog pomenute izjave glumica ima 83 godine, to nije tačno.

Kako je rođena 1.januara, 1941.godine, jasno je da Eva ima 82, a ne 83 godine. Da li se zabrojala ili želi da poveća broj godina kako bi priča postala dramatičnija, ostaje nam da shvatimo.

