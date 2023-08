BREGA ATRAKCIJA ZA TURISTE U PERASTU: Opsedaju kamenu VILU, a meštani otkrili sve o pevaču! Evo kako se ponaša lepa Dženana

Goran Bregović uspeo je da nađe malo vremena za odmor ovog leta, pa je poslednjih nekoliko dana boravio u svojoj luksuznoj vili u Perastu. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Brega je u Perast došao kako bi se pripremio za nastavak svoje turneje, ali i za veliki koncert, koji je u petak uveče održao s Bijelim dugmetom u Nikšiću. Odmah nakon njega se uputio za Dubrovnik pa u Italiju, gde se trenutno nalazi.

foto: Damir Dervišagić

Čuva se sunca

Za tih nekoliko dana meštani su imali prilike da ga vide samo jednom u popodnevnim časovima, i to dok je silazio do plaže u Perastu kako bi spas od velikih vrućina pronašao u moru.

- Brega se čuva sunca. Dugo ga nismo videli ovde, sve do pre neki dan. Vratio se, ovde je najlepše. Dženana češće dolazi nego on, pa silazi stepenicama do dole, ide u kupovinu, kao i svi obični ljudi. Brega je sišao do plaže pre neki dan da se malo okupa. Uvek ide kasnije po podne, ne prija mu sunce. Tokom dana je u kući pod klimom, uživa u privatnosti svog doma. Ne izlazi često. Kad god ga sretnemo, uvek se fino javi. Super je i kao čovek i kao komšija, pravi gospodin. Zbog njega je Perast na glasu. Ljudi ovde iz celog sveta dolaze da vide gde ima kuću i da bi se slikali s njim, to je ovde atrakcija - rekao nam je ljubazni komšija, a u to smo se i sami uverili tokom dva dana koja smo proveli u Perastu.

1 / 6 Foto: Nenad Kostić

Nažalost, iako je bio u kući, Bregu nismo videli, a na naše kucanje na vrata i pozive nije odgovarao. Ipak, mi smo pred kućom uočili grupu francuskih turista, koji kažu da nisu mogli da letuju u Crnoj Gori, a da ne dođu do Bregovićeve vile i da se ne fotografišu pred njom, ali i da pokušaju da ga upoznaju lično i da se slikaju s njim.

- Mi, Francuzi, obožavamo Bregovićevu muziku. On je naš čim živi i u Parizu (smeh). Prava zvezda svetskog kalibra. Čitali smo o ovoj njegovoj vili u Perastu i morali smo da dođemo. Zaista je fantastična. Arhitektura, pogled na more... Nemamo reči. Žao nam je što ga nismo sreli, ovo nam je uspomena za ceo život - rekli su nam turisti iz Francuske, a slično smo čuli i od nekoliko Amerikanaca, Rusa i Španaca koji su tu došli istim povodom.

foto: EPA-EFE/ERDEM SAHIN

Idealno mesto

Podsetimo, muzičar je pre više od deset godina kupio ovu luksuznu vilu kako bi supruzi i ćerkama obezbedio idealno mesto za letovanje. Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelepog crnogorskog gradića, pa je velelepna vila izgrađena u belom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

Aleksandar Panić

