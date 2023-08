OSUĐIVALI SU JE ZA RASKID ALEKS I CARA, SADA SE OGLASILA: Filipova bivša oplela bez milosti "NIJE MOJ CIRKUS I NISU MOJI MAJMUNI"

Za raskid Aleksandre Nikolić i Filipa Cara u jednom momentu bila je "osumnjičena" i Milica Veselinović sa kojom je više puta bio u Beloj kući.

Bivša zadrugarka očigledno nije želela da ćuti već se uključila u emisiju "Narod pita" i iznela svoj stav o krahu ljubavi Filipa i Aleksandre.

- Dobro veče, Milica je kraj telefona. Dugo se nismo čuli i videli, red je da se neke stvari objasne... Ja da sam naivna, ne bih ulazila u rijaliti, dosta me je toga rijaliti naučio. Moram posebno da pozdravim Rodnija, mnogo mi nedostaje. Što se tiče prstena, to je neka moja intima, moja privatna stvar - rekla je Milica.

- Ne možeš da očekuješ da ne budeš u medijima i da pokažeš nešto intimno, a bila si dve godine u rijalitiju - rekla je voditeljka.

- Ja na moj Instagram profil mogu da izbacim sve bez objašnjenja, na meni je da li ću da objasnim ili ne. Ja sam emotivno srećna, nije još zvanično. Žana je komentarisala da sam neke stvari radila zarad rijalitija i vezano za taj prsten, što se tiče prašine, garderobe i čišćenja, vi ste bili upućeni kakvu sam ja dramu pravila oko posteljine i kreveta. Sve ostalo je moglo da bude, ali prašina i džakovi pored kreveta najmanje mogu da budu. Ona je rekla da njoj ne bi smetali džakovi, meni su smetali. To je jedina privatnost koju mi u rijalitiju imamo - rekla je Milica.

- Ja bih se možda i složila sa Milicom, to je njena tačka gledišta. Niko ne živi u zlatu i kadifi, ja se slažem, mislim da je u prilagodljivosti čar života. Sigurna sam da si u nekim momentima igrala rijaliti. Ja sam ta koja ima alergiju na prašinu, tako da sam prva koja je trebala da reaguje - rekla je Žana.

- Nemam potrebu da se mešam u rijaliti vezu, nisu moj cirkus i nisu moji majmuni - rekla je Milica.

- Simpatična mi je ta fraza na Instagramu koju si rekla, ali bih volela da čujem na šta si ti mislila - rekla je Žana.

- Ivana nam je dala ulaznicu za cirkus, rijaliti brakovi i veze me ne zanimaju. Ni za čije veze nisam kriva, nisam ulazila u veze nikakve. Niti se mešam u to, niti spominjem. Jasno se videla moja reakcija kada su rekli da je on ušao u taj lajv. Ja potencirala nisam, obraćala se nisam. Nismo blokirani na tiktoku, meni njegovi lajvovi stalno izlaze - rekla je Veselinovićeva.

