SILVIA ĐOGANI PRVI PUT O RAZVODU RODITELJA! Sve o najtežim trenucima i Vesninoj trudnoći: Odrasle smo uz nju, bilo je teško...

Silvia Đogani široj publici je poznata kao ćerka slavnih densera devedesetih Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija.

foto: Nemanja Nikolić

Ona se godinama unazada bavi pevanjem, a takođe se oprobala i u glumačkim vodama. Prvu pesmu snimila je sa svojom majkom, deut pod nazivom „Unikat“ bio je hit po klubovima, a Silviji je doneo veliku popularnost, nakon toga snimila je još jednu pesmu „Što da ne“ u duetu sa bivšom „Zvezdom Granda“ Savom Perovićem.

Silvia je prvi put u javnosti otvorila svoju dušu i ispričala detalje odrastanja pored slavnih roditelja, početka svoje pevačke karijere, zaradi i privatnom biznisu, a onda je progovorila i o bivšem mužu sa kojim ima ćerku Tiju.

Pevačica je nakon rođenja ćerke napravila dugu medijsku pauzu, a sada je odlučila da snimi pesmu i vrati se na velika vrata.

„Nije brza pesma, to je neki trep, i repujem i pevam, baš ono što se danas sluša. Kome god da sam pustila pesmu svi su mi rekli da imaju velika očekivanja. Polazna ideja za spot je bila da vuče na zapad ali smo odustali od toga jer u Srbiji ljudi nisu na tom nivou mentalno, možda bi bilo puno ružnih komentara, a za mene je svaki spot koji je filmska, priča gde je scenario malo teži, je vrsta umetnosti. Smatram da za sada nisam spremna za tako nešto, ostali smo dosledni toga što smo zamislili. To je ljubavna priča gde sam ja prevarena i gde svog dečka i njegovu ljubavnicu uplićem u neke situacije.“

foto: Nemanja Nikolić

Ti si rođena u Italiji, do kada si živela tamo?

„Tamo sam rođena i živela sam do svoje prve godine, iz priče od mame i tate znam da je baš bilo uzbudljivo, oni su mnogo radili, pa su me čuvali na smenu. Nekada sam bila u kolima, nekada u hotelu, pa jedan igra na sceni dok je drugi sa mnom, ili su me nekada ostavili samu, znam i za tu priču. Bilo im je teško jer su bili na početku karijere, borili su se i izgradili su sve ovo što su danas.“

Kakva si bila kada si bila mala?

„Bila sam jako nemirna. Mama i tata su mi pričali da nisu mogli da me uspavaju nikako, uzimali su ćebe, pa su me ljuljali, jedan na jednu stranu, drugi na drugu. Smirila sam se kada sam imala pete godine i kada sam dobila mlađu sestru.“

Da li si bila ljubomorna na nju kada se rodila?

„Bila sam jako ljubomorna i tada sam se povukla u sebe i smirila se, bio je to malo teži period za mene, ali sada sam prezahvalna što je imam. Ona mi je sada najbolji drug, prijatelj i sve. Ona se ne bavi javnim poslom, ali je jako talentovala za pevanje. Bila jeu „X Faktoru“ pre par godina, ušla je i u finale, predobro peva ali ne voli estradu ni scenu, ne vidi sebe tu što je potpuno u redu. Radi za američku firmu posao koji joj odgovara i svi je podržavamo u tome.“

Kako je odrastati pored poznatih roditelja?

„Imala sam pritisak nekada, pogotovo u osnovnoj školi, oni su tada bili jako popularni, kada se mama ili tata pojavi u školi to bude opšte ludilo. Bilo je ljubomorne dece koji nisu imali prikladne komentare, bilo mi je teško u tom periodu, ali sam prihvatila da su mi roditelji poznati i da moram da živim sa tim.“

foto: Nemanja Nikolić

Da li si volela da ideš sa njima na koncerte?

„Kao mala nisam išla, a kada je tata krenuo sa radi sa Vesnom, tada sam imala 16 godina i volela sam da putujem. Proputovala sam svet sa njima, a pre toga me to nije privlačilo. Baš sam bila fokusirana na školu i prijatelje, a tek od 16 godine sam želela da vidim kako to sve izgleda. Onda sam počela da radim sa mamom, imale smo zajedničke nastupate.“

Jedno vreme si pevala u crkvenoom horu?

„Dosta godina pevam u crkvenom horu, i dalje pevam, volim duhovnu muziku i crkvu. Za mene je to nešto što je najvažnije u mom životu pored moje ćerke. To je predivno iskustvo, žao mi je što sam u poslednje vreme zanemarila to jer sam se vratila muzici, a i držimo predškolsku ustanovu tako da je nemoguće da se sve stigne.“

Jedno vreme si se bavila i glumom, kakvo je to iskustvo?

„Od devete godine sam krenula na glumu, išla sam u školu Nenada Nenadovića, učestvovala sam u mnogim predstavama, imala sam glavne uloge. Igrala sam i u nekim filmovima i zaista na koji god kasting da odem uvek dobijem glavnu ulogu, gluma mi možda i više ide nego pevanje, ali to zahteva mnogo više posvećenosti, što ja ne mogu sebi da priuštim zbog obaveza koje imam, ali gluma je moja prva ljubav.“

Dobila si ulogu u filmu „Zona Zamfirova“?

„Za mene je to bila velika stvar, upoznala sam divne ljude na snimanju, mnogi su mi postali prijatelji. Zaista je bilo divno. Ja sam bila trbušna plesačica, bilo je igre i zavođenja, zabavno je bilo. Mi smo prvo snimali na Vlasinskom jezeru ali iz nekog razlog te scene su morale da budu izbačene i onda smo nastavili snimanje ovde u Beogradu, to je naporno, ali ko to voli uživa u pripremi, organizaciji i svemu.“

Do sada si snimila nekoliko pesama, prvu si snimila sa Slađom, šta su ti roditelji rekli kada si počinjala da pevaš?

„Meni se dopala ta pesma, ona ju je dobila da presluša i ja sam joj rekla da mi se sviđa i da se pronalazim u njoj, pa smo došle na ideju da snimimo zajedno. Baš je dobro sve to prošlo, nakon toga sam izbacila još dva dueta, u to vreme pre 10 godina je fenomenalno prošlo. Tada sam imala 20 godina.“

Kako je izgledala javna scena iz tvog ugla kada si imala 20 godina?

„Ceo život sam u tome, gledam svoje roditelje i onda to meni ništa nije bilo strano, kao da sam na toj sceni celog života, takav je bio utisak. Tata nikada nije bio za to da se bavim pevanjem, nije ni sada, možda je njemu bilo teško da počne i krene, opet je to neki drugi život i verovatno nije to hteo za svoju decu, kao kada bi mene neko pitao da li želim da moja ćerka bude pevačica – rekla bih ne. Ako ona želi podržaću je, ali to pored svih privilegija nosi i težinu. Ljudi vide tu lepšu stranu, ali ima tu dosta i stresa.“

Da li Slađa sada nastupa, šta ona radi?

„Ne nastupa, u potpunosti se posvetila vrtiću, po ceo dan je tamo, obožava decu i maksimalno se posvetila tome. 30 godina karijere, mislim da je zaista dosta i da ona zaslužuje da sada provede vreme kako želi i kako joj prija.“

Koliko ti je teško pao razvod tvojih roditelja? Koliko si tada imala godina?

„Bila sam peti razred, 11 godina, mislim da mi nije pao teško jer smo uvek u porodici pričali o svemu, znali smo šta se dešava i uvek smo imali otvoren odnos i sa mamom i sa tatom. Moja sestra i ja smo bile upućene u sve i mi smo bile za to da ako im ne ide zajedno i ukoliko ne vide budućnosti da se razdvoje. U to vreme nije bilo puno razvoda, ja sam bila jedina u odeljenju koja ima razvedene roditelje, ali mi nije bilo teško.“

Da li je bilo teško započeti novi život nakon njihovog razvoda?

„Mojoj mami je bilo teško da krene sve ispočetka ali ona je jaka žena, želela je da sve izgura sama. Pamtim neke situacije kada smo se odselile sa mamom, a tata je ostao u našoj porodičnoj kući. Moja mama je želela da započne samostalan život, ali ona je mnogo jako i nije želela da nam pokaže da joj je teško. Nakon toga je sve došlo na svoje. Ona je lavica, takvu ženu još nisam upoznala.“

Đole je ostalo da živi u toj kući u kojoj si odrasla?

„Jeste, ta kuća je sada pretvorena u vrtić, u dvorištu sada postoje još dve kuće, u jednoj živim ja, a u drugoj moja sestra. Posle razvoda mama i moja sestra i ja smo otišle u podstanare i tako smo živele par godina, onda smo se vratile u kuću kada su mama i tata neke svoje odnose regulisali i onda je sve to pripalo mami, odnosno podelili su, imali su dogovor i tada je tata izašao iz kuće.“

Kako je izgledao taj novi život?

„Svi smo u fenomentalnim odnosima. Kada smo bile male išle smo kod tate vikendom, on je uvek hteo da priča sa nama, nama je to bilo dosadno, ‘Jao sad ćemo da pričamo sa tatom ceo vikend’, ali to je urodilo plodom. Smatram da je razgovor sa decom najbitniji, kada si u pubertetu to te gnjavi ali te reci ostaju u glavi.“

Da li si tada razumela šta ti govori?

„Jesam, slušala sam ga, klimala glavom, tada mi je bilo dosadno ali sada mnogo cenim razgovor sa njim, sada mi daje pametne savete, taj razgovor održava porodicu i imamo fenomenalan odnos u familiji.“

foto: Printscreen/Instagram

Jednom si izjavila da Vesnu gledaš kao prijatelju.

„Tako je, mi Vesnu znamo od malena, odrasle smo uz nju, ona je bila sa nama. Zna nas od moje pete godine.“

Da li ti je bilo čudno kada su Đole i Vesna počeli da žive zajedno?

„Tati je teško bilo da nam to kaže, Vesna je bila u drugom stanju kada nam je rekao. Davno je bilo, ne mogu da se setim osećaja koji je bio u meni, ali sigurno da je bilo teško. Nismo očekivali tako nešto, drugačije je kada je tu neko konstantno sa tobom, a drugačije bi bilo da je on doveo neku potpuno drugu ženu koju ne poznajemo.“

Koliko ti smeta to što mediji pišu o njihovom privatnom životu?

„Ja mogu da pročitam šta god, i laži i istine, loše komentare, ništa me ne pogađa. Ne obraćam pažnju na druge ljude, ja sam osoba koja druge ne komentariše. Ako ti usmeriš pažnju na druge ljude, komentarišeš i ogovaraš to pokazuje takvu osobu. Takva sam bila oduvek, moja mama se iznervira i sada kada pročita nešto.“

Kada počinje tvoja karijera, da li je to posle dueta sa Slađom?

„Da, tada kreću nastupi, mama i ja smo zajedno radile, imale smo dve plesačice i klavijaturistu. Svaki vikend druga država, to je bilo fenomenalno, repertoar je obuhvatao od devedesetih do nardonjaka, baš je bio predivan period života. Svi su nas snimali, želeli su da se slikaju sa nama.“

Snimila si i pesmu sa Savom Perovićem?

„Duet se zove ‘Što da ne’, u tom periodu sam i sa njim radila, imali smo zajedničke nastupe, nakon toga sam snimila pesmu sa DJ Krmkom, ali nisam stigla da je ispromovišem jer sam saznala da sam u drugom stanju. Od tada me ništa više nije zanimalo, samo sam htela da iznesem trudnoću kako treba. Kada mi se rodilo dete svu pažnju sam usmerila na nju i želela da propratim sve faze razvoja. Tada mi se rodila ideja da usavršim svoje znanje i završila fakultet za vaspitača i u tom periodu smo otvorile i vrtić.“

foto: Nemanja Nikolić

Kako si se snašlu u ulozi majke?

„Obožavam decu, čim sam ostavila karijeru i sve, uživala sam u tome, uživam i danas, ona je sada velika ima 9 godina. Sada imam malo vremena za sebe, ali kada je dete malo svaki roditelji treba da usmeri svu pažnju na njega. Dete se formira do sedme godine, ako roditelj nije tu posle je kasno.“.

Koliko ti je tvoj bivši muž pomagao u svemu tome?

„Mi smo se rano razveli, ali u tom periodu kada se ona rodila on je ustajao rano, menajo pelene, sve je radio, imala sam pomoć i od njega i od moje mame koja je tu bila za sve.“

Da li se dešavalo da ti dete čuva i Vesna i Slađa?

„Nemam takav odnos sa Vesnom, ona i tata imaju ćerku koja je mlađa dva meseca od moje. Kada su nam deca porasla, sa dve-tri godine mi smo krenuli da spajamo decu, da se druže, da idemo na aktivnosti i šetnje, ali kada je moja ćerka bila mala moja mama je tu bila za sve.“

Tvoja ćerka je malo porasla, da li je sada vreme da se vratiš karijeri?

„Poslednjih meseci sam se aktivirala dosta, aktivna sam i na društvenim mrežama, sa bendom dosta radim, imamo svirke i u Srbiji i vam Srbije.“

Pre par dana si imala jedan lajv na TikToku, hoćeš da objasniš o čemu se tu radi?

„Ja zaista imam dosta ideja, ali zbog mog dana i toga što svemu želim da se posvetim nemam vremena za nove stvari. Konačno sam sada počela da radim na nečemu što sam odavno smislila, da utorkom na TikToku pravim nastup devedesetih, prvi gost mi je bila moja mama, to traje sat vremena i u tom prvom lajvu je pratilo 20 hiljada ljudi. Super je prošlo, u jednom momentu smo ušli u bazen, pevali smo sve hitove devedesetih i tu je bilo i naše društvo iza kamere, zaista su bili jako dobri komentari.“

Da li bi unovčila svoje ideje što se tiče rijalitija?

„Imali smo ponude, nikada se ne zna, možda nekada napravim neki kvalitetan sadržaj da to bude kvalitetno, zanimljivo i lepo. Imali smo ponude za ‘Zadrugu’, ‘Parove’, ‘Farmu’ ali iz moje uže familije se niko ne pronalazi tamo. Slađa je bila nešto kratno u prvoj sezoni rijalitija ‘Parovi’, ali tu je bila druga struktura ljudi, velike zvezde su ulazile i tamo su ulazili baš parovi, ljudi koji imaju velike karijere i bio je drugačiji koncept.“

Na kakve uslove bi ti danas pristala, ako ti se ponudi da budeš tvorac?

„Jedino tako, da nam se ponudi da mi biramo scenario i sve da bude onako kako mi zamislimo, ali u već postojeće nikada ne bi ušli.“

Koju cifru su vam nudili?

„Preko sto, preko dvesta hiljada evra za sezonu.“

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Nova

Bonus video:

02:30 POPLJUVALA KOLEGE! Slađa Delibašić oplela po estradi: OGAVNI SU MI, SADA SAMO ZA BAKŠIŠOM JURE