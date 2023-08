"DA NJU SLUŠAM, HODALA BI KAO ČASNA SESTRA!" Nataša Bekvalac progovorila o svom autfitu crne mačke JEDNA STVAR je užasno nervira

Nataša Bekvalac dobila je epitet crne mačke nakon nastupa u Budvi, a razlog tome jeste njena odevna kombinacija.

Ekipu Kurir televizije zanimalo je da li mama Bekvalčeve odobrava ovakav autfit:

- Ja da pitam nju za mišljenje i da je čekam verovato bih bila obučena kao časna sestra. To ne ide uz moju prirodu i slobodu koju nosim u sebi.

02:57 DA NJU SLUŠAM, HODALA BI KAO ČASNA SESTRA! Nataša Bekvalac progovorila o svom autfitu crne mačke JEDNU STVAR zamerila novinarima

Na pitanje ko je za nju kraljica primorja među pevačicama odgovorila je:

- Ja ne gledam sebe tako. Nemam to kao ko je najači i ko dominira. Malo nemam taj mentalni sklop pevačice da bih odgovorila na to pitanje. Ono što mi je drago jeste da ja imam svoju publiku.

A evo šta najviše zamera novinarima.

- Svako govori o sebi. Nervira me što uradimo ekstremno zabavan intervju i onda se on potpuno izvitoperi kada ga prenesu štampani mediji. Onda to izgleda banalno i površno, a ja nisam takva - rekla je pevačica.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

02:57 DA NJU SLUŠAM, HODALA BI KAO ČASNA SESTRA! Nataša Bekvalac progovorila o svom autfitu crne mačke JEDNU STVAR zamerila novinarima