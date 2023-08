"TO ŠTO SAM SVETSKA ZVEZDA NE ZNAČI DA NE MOGU DA RADIM NORMALNE POSLOVE" Didi Džej za Kurir: Bacam đubre, perem sudove... (VIDEO)

Kada se pomene ime Didi Džej, napravi se prostor pun kontroverzi, osuda, ali i pristalica onoga što ona propoveda.

Iako važi za svetsku zvezdu, pa samim tim ima dosta ljudi koji joj pomažu u profesionalnom, ali i privatnom životu, ona ipak kaže da je uredu da opere sudove ili baci đubre.

00:39 TO ŠTO SAM SVETSKA ZVEZDA NE ZNAČI DA NE MOGU RADITI NORMALNE POSLOVE Didi Džej za Kurir: Bacam đubre, perem sudove...

Popularna pevačica je gostovala u "Pulsu Srbije" kada je skrenula pažnju na to da ne podnosi kada vidi nešto prljavo u kući:

- Dešava se i to naravno, pre neki dan sam prala sudove. Volim da perem sudove, ne trpim kada je nešto prljavo u kući. Imam spremačice, dadilje, odnosno čitav tim koji se brine o kući i o svemu u mom životu. Previše ljudi rade za mene. Nije mi nikakav problem da bacim đubre, to treba svi da radimo. To što sam svetska zvezda ne znači da ne mogu da radim normalne poslove.

Kurir.rs

