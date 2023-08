ĐOLETOVA I SLAĐINA ĆERKA ZAIGRALA SE U FOTOŠOPU: Brčkala se u moru, pokazala sve tetovaže na zadnjici, a onda promenila LIČNI OPIS

Ćerka densera Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, Silvia trenutno uživa na moru odakle svoje pratioce obraduje fotografijama na kojima ističe svoje zanosne obline.

00:20 Silvija Đogani pokazala tetovaže na zadnjici

Naime, Silvia je objavila video iz mora kako skakuće u vodi, a onda je kameru spusila u more i pokazala zadnjicu u kupaćem kostimu, gde su se videle i tetovaže.

foto: Printscreen

Potomj je objavila i fotografiju, a su pratioci na društvenim mrežama primetili da se Đoletova naslednica, po svemu sudeći, zaigrala u fotošopu. Pozirala je u plavom kupaćem kostimu, a koliko se zaigrala foto-šopom procenite sami.

foto: Printscreen

Privatan život Silvije, inače, godinama intrigira javnost. Ona je nedavno prvi put javno ispričala niz detalja iz svog života, a progovorila je i o razvodu od Branislava Marinovića.

- On je moja ljubav iz srednje škole, u tom periodu je bilo ili on ili niko što je divno, ali kada žena dobije dete preko noći postane zrela, gleda stvari iz drugog ugla nego muškarci. Nažalost, brzo smo se razveli, ali smo sada najbolji prijatelji - rekla je ona, a onda je progovorila o njegovom hapšenju, a kako se pričalo, hapšen je zbog droge.

foto: Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

- To su stvari koje su malo i preuveličane, on je tu iz kraja, društvo je razno, tako da se to povezuje... On je bio u zatvoru, ali to za šta je on bio se desilo pre nego što smo se mi upoznali. Tek tokom naše veze mu je stigla kaznu koju je on morao da odsluži, ali ništa specijalno to nije bilo. Nikada nisam želela da se mešam u te stvari i da ispitujem, zavolela sam njega kao osobu, on je prema meni bio pun ljubavi i poštovanja, sve ono što jedna žena želi od muškarca, tako da te stvari sam želela da ostavi u prošlosti, da završi sve što ima, svoje greške iz prošlosti i da nastavimo onako kako treba - rekla je ona tad za "Novu" i otkrila da li joj je bilo teško da se razvede:

foto: Nemanja Nikolić

- Nije mi bilo teško, ako donesem neku odluku znam šta me čeka posle toga, svesna sam posledica i iskreno mi nije bilo teško ni jedan dan. Smatram da je mnogo bolja kada vidiš da ti sa nekim ne ide, da uradiš to dok je dete malo, dok se dete ne navikne na celu porodicu, na oca kao mušku figuru.

kurir.rs/blic

