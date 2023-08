"TO JE ODLIKA VELIKIH LJUDI" Novak večerao u restoranu pevačice i crnogorskog pilota, Nevena Božović otkrila šta ju je ODUŠEVILO

Najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića pevačica Nevena Božović i njen suprug pilot Nikola Ivanović su ga ugostili u svom restoranu u centru Budve.

Pevačica već određeno vreme živi u Crnoj Gori, a njen uspešan suprug poseduje svoj hotel u kom ima i restoran koji je najbolji srpski teniser posetio.

Sada je Nevena Božović progovorila o Novaku Đokoviću, te otkrila da ga i te kako ceni.

- Uvek reagujem kada čujem da je pobedio. Navikao nas je na to. Svi treba da budemo ponosni na našeg čoveka koji piše svetsku istoriju. Mnogo znači što nas neko na taj način predstavlja. Uvek se odazovem pozivu porodice šta god da je u pitanju. Oduševljava me njegova skromnost, i u ponašanju sa ljudima, to je odlika velikih ljudi - rekla je Nevena.

Novak inače sa porodicom leto provodi u Crnoj Gori, gde osim što odmara se priprema i za predstojeće turnire.

