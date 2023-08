"ZAJEDNO SMO BILI TU..." Afrika žestoko ispljuvala Kitićevu ženu, pa ga SRELA NA SVADBI, otkrila šta se desilo

Pevačica Sandra Afrika nedavno je bila na jednom veselju sa Miletom Kitićem, sa kojim je svojevremeno započela estradnu karijeru.

- Da, to je bila jedna proslava, jedna svadba je u pitanju. Bili smo zajedno tu, ja sam došla prva, pa onda on. Javili smo se jedno drugom normalno, to je bio muzički sto, bilo je tu pevača, bila je i Selma tu - kazala je Sandra Afrika

- To je bilo to, nismo razgovarali, ništa tome slično, javili smo se samo jedno drugom, to je to. Javljamo se i na aerodromu kad se sretnemo, evo i sad smo isto - istakla nam je ona.

Sandra je, inače, pre nekoliko nedelja oplela po njegovoj ženi Marti Savić.

- Videlo se da je Marta bila mnogo ljubomorna na mene. Odnosno, nije dok me nije videla uživo kako izgledam, da sam dobra riba! Do tada je govorila: "Neka ide Sandra sa Miletom na nastupe", jer je znala da će on kući da donosi više love. Govorila mi je: "Ljubavi, srećo", a onda, kada me je videla, promenila je ploču. Što li se istripovala, to ne znam, ali kapiram da je možda pomislila da sam pretnja. Čudna stvar je ženska sujeta, očigledno je i to bilo posredi. Posle, kad sam otišla, fokusirala sam se na to da sama napravim karijeru i počela sam da pevam i pravim hitove. Marta je mnogo godina na estradi, ali ja slabo znam njene pesme. Ona nema neke hitove, trebalo bi više da se bavi karijerom, ali vidim da je otišla iz zemlje i da se posvetila nekim drugim stvarima. Nemam ništa protiv žene, ali je očigledno da ne može očima da me gleda. Ima 20 albuma, a nigde hita - rekla je tad Sandra za "Srpski telegraf".

