ŠOK! SANDRA AFRIKA U ŠEMI SA ZAUZETIM KOŠARKAŠEM: Pevala mu na rođendanu pa nastavili da se krišom viđaju isplivali svi DETALJI

Sandra Afrika, oduvek je vodila buran ljubavni život. Na listi njenih izbora bilo je oženjenih, muzičara, fudbalera, menadžera, a sad je prešla na košarkaša. I to šest godina mlađeg.

Pevačica je trenutno u šemi ni manje ni više nego s Nikolom Milutinovim. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, njih dvoje se tajno viđaju i čuju jer je sportista u stabilnoj vezi. Detalje nam je ispričao njegov prijatelj kome se košarkaš poverio.

foto: Nenad Kostić

- Traje to oko mesec dana. Trenutno su u dopisivanju i tajnom viđanju. Ma, Nikola je odlepio, a i ona. Dogovaraju se da, kada se on vrati sa Svetskog prvenstva, Sandra dođe kod njega u Atinu. Pevala mu je sad na proslavi u julu, tada smo videli da su sevnule varnice. Ne mogu da vam otkrivam detalje s proslave, ali svi su videli kako je to zanimljivo poručivanje pesama bilo, a naročito čašćavanje. Od tada su u kontaktu, a on je bio u Crnoj Gori jer Afrika tamo peva. Mogli ste da ga uslikate na nastupu - rekao nam je kroz osmeh Nikolin drugar.

Prijatelj košarkaša Olimpijakosa i reprezentacije Srbije, koji krajem avgusta igra na Svetskom prvenstvu, kaže da njemu ne smeta razlika u godinama. - Ne zanimaju njega godine. To možda ona lovi mlađe jer ipak je u četvrtoj deceniji, a njemu ne smeta što je starija. Sad ima elan da igra bolje na prvenstvu jer ga ona "radi" i baš mu se sviđa. A i on njoj - poručio je naš izvor.

foto: Nenad Kostić

Pevačicin ljubavni život veoma je buran i o tome se često pisalo, više nego o njenim poslovnim uspesima. Godinama je bila u vezi sa Aleksandrom Moskoljevićem Mikišom, koji joj je i menadžer od početka muzičke karijere.

Posle velike ljubavi koja se završila raskidom, ostali su u prijateljskim i poslovnim odnosima. Nedavno, kada smo sa Sandrom radili intervju, pitali smo je kako je to moguće.

- Zbog toga što smo normalni. Imamo ista interesovanja i cilj da naš posao bude na prvom mestu i da to ne trpi - poručila je ona.

foto: Printscreen

Pre nekoliko meseci dovođena je u vezu sa Aleksandrom Vlahovićem, ali nam je ona kazala da to nije tačno i da ne preferira fudbalere.

- Mi nismo bili zajedno. Znam dečka, ali ništa nije bilo. Pričali su i da sam bila s Lukom Jovićem, da je slao avion po mene, ali to nije tačno. Njega ne poznajem. To mi je bez veze. Fudbaleri moraju da pitaju mamu i tatu za novac, a daleko od toga da imaju para da šalju za nekog privatni avion. To je moje iskustvo, nek se ljuti ko hoće - navela je ona.

