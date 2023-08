"SANDRA AFRIKA MI NIJE DRUGARICA" Ivanu Nikolić povezivali sa Volkovom, a ona otkrila u kakvom je odnosu sa koleginicom: Oštro!

Pevačica Ivana Nikolić, ovo leto provešće radno, jer nastupe u Crnoj Gori, ima dan za danom.

- Jednom ste me samo videli na plaži i to je to, stvarno nemam vremena, imala sam taj jedan dan. Nemam vremena, radim svake noći, ali lepo mi je, volim to- rekla je ona i dotakla se obožavalaca koji joj prilaze.

- Drago mi je da je to tako, jer stvarno se oseti kad je neko normalan, okej, kada mogu da mi priđu da se slikaju. Stvarno mi je okej što me tako doživljavaju, što mogu normalno da mi priđu, popričaju i puno mi je srce zbog toga.

foto: Printscreen/Instagram

Iako je navikla na veliki broj ljudi oko nje, nekada poželi i da se osami.

- Nemam problem sa tim da moram da bežim privatno, ali bih najradije da se sklonim, da imam svoju plažu gde mogu da se sunčam i kupam. Volim ljude, ne bežim svakako. Možda sledeće godine kupim nešto u Budvi, volela bih- rekla je Ivana.

U prethodnom periodu pevačica je bila povezivana sa fudbalerom Vladimirom Volkovom, te se onda dotakla njegove sadašnje devojke pevačice Sandre Afrike.

foto: Dragana Udovičić, Printskrin

- Ona i ja nismo drugarice. Privatno se nismo družile, upoznale smo se, ali nismo drugarice. Ne mogu da se posvađam sa nekim koga ne poznajem, ali ni da komentarišem nekoga sa kim se ne družim privatno i ko nije moj prijatelj, ako im treba da se pakuju takve priče samo napred- rekla je Nikolićeva-

Kurir.rs/Blic

