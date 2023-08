"ISPRAN VAM JE TAJ MALI MOZAK" Anja Bla nastavlja da pravi HAOS, ništa joj nije sveto, novim oglašavanjem će RAZBESNETI mnoge FOTO

Devojku Bake Praseta, influenserku Anju Blagojević, poznatiju kao Anja Bla, iznervirali su fanovi koji su je u garaži snimali.

Ona ih je sve vreme psovala, a nakon snimka koji je objavljen na mrežama, oglasila se Anja Bla na svom Instagram profilu gde je nastavila da vređa fanove.

- Mene i dalje zanima koji roditelji daju deci da budu od 9 ujutru do ponoći na ulici, ali bukvalno na ulici. Najbezobraznija deca koju sam u životu videla. I da, pišem ovo pre nego svi počnu da skaču na mene kako sam bezobrazna i zla. Ali čisto da znate ovoj jednoj te istoj deci se mesecima govori na normalan način da ne budu dosadni da malo iskuliraju, viđaju me svaki dan, svi su se slikali sa mnom, snimili auto milion puta i do sad su valjda mogli da se naviknu i da me puste na miru. Ali ne oni i dalje svaki dan vrište, znači ja ne znam koju dijagnozi svi kolektivno imate i svaki dan bar po dva puta ako mi tag ne radi ja ne mogu da uđem u garažu od mentola koji me snimaju jer moram da se javim ženi i dam sve informacije o stanu, meni... da bi me pustila u garažu. Nađite novog idola, molim vas, mene ste smorili, a nije kao da sam ikad htela da vam budem idol - napisala je Anja Bla.

- I da li će iko ikada od vas shvatiti da nemate pravo da maltretirate i uznemiravate javne ličnosti? Ima li poente uopšte išta govoriti deci tog uzrasta jer ja se stvarno ne sećam da su ranije deca te dobi bila ovoliko poremećena. Kapiram da deci trebaš 3-4 puta nešto da kažeš da te poslušaju i shvate ozbiljno ali mesecima da pričaš istu stvar i da njih boli uvo ja stvarno ne kapiram. Da li ste skroz oboleli, ste skroz oboleli, Tik tok vam je isprao taj mali mozak - napisala je ona.

Kurir/Blic

