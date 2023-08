KURIR POTPUNO RASKRINKAO SANDRU AFRIKU! Krila od cele nacije TAJNU AFERU, a mi sve saznali, ovo je prava ISTINA o njoj i košarkašu

Sandra Afrika na sve načine pokušava da demantuje da je u šemi sa Nikolom Milutinovim, ali uzalud.

Kurir je imao uvid u njihovu prepiske na društvenoj mreži "Vocap".

Iz toga se jasno vidi da su njih dvoje u tajnoj šemi i da je košarkaš slobodno muva.

Konkretno u jednoj poruci joj zamera što se za njega nije snimila posle nastupa, a u drugoj mu Sandra govori kako se on iscimao da dođe do nje i kako je sad red na nju da uzvrati, na šta je on odmah predlaže da se ona iscima do Atine. Na to je ona odgovorila citiramo ”Doći ću gde god budeš bio”.

Međutim, ono što dalje saznajemo da je problem nastao nakon što je Kurir raskrinkao i poremetio njihove planove, pa je pevačica brže- bolje morala da se oglasi na mrežama i reaguje u svom stilu.

Međutim, po svemu sudeći nije svesna da je demantovala samu sebe. U prvom obraćanju je istakla da je sve laž, da bi u drugom storiju priznala da je pevala kod košarkašu i to dva puta. Naravno, to nije nikakav dokaz, ali uvid u prepiske koje je imala naša redakcija jeste. Njih dvoje se prate I na društvenim mrežama, a on je zbog nje letovao na primorju gde ona radi.

