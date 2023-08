GOCA LAZAREVIĆ KRADE! Dok joj drugarica čuva stražu, ona pograbila sve što je HTELA

Na pragu osme decenije, Goca Lazarević se može pohvaliti mladalačkom energijom kojom pleni gde god da se pojavi.

Omiljena je na svim vrstama proslava, ali i kao gost u emisijama gde uvek nekom svojom anegdotom nasmeje prisutne, a svojevremeno je kroz seriju vlogova pokazala deo svoje privatnosti, kada je slučajno otkrila i tajnu koju vešto skrivala.

Naime, dok je pripremala jelo svom saradniku, on je upitao za biljku koja mu je ličila na peršun, nakon čega je usledilo i prizanje.

– To je cveće koje sam ukrala na bazenu (smeh). Drugarica mi čuvala stražu, a znaš kažu da se prima cveće kada se ukrade– kroz smeh je rekla Goca koja čeka momenat i da ga zasadi u svojoj bašti.

Iskrena i otvorena kao i uvek otkrila je kakva je domaćica i prisetila se jedne anegdote sa svojim sinom.

– Ima jedna anegdota, kad su intervjuisali mog sina koji je inače reditelj, uživo iz studija i pitaju ga: „Šta tvoja mama najbolje zna da sprema?“, a on koluta očima i kaže: „Pohovanu piletinu sa krompirićima“. Svi znaju da ja to ne volim, nemoj slučajno neko da mi traži da mu ja kuvam, ja kuvam samo za one koje volim, za drage ljude i ja to kao ne volim da radim, međutim ja mnoge stvari ne volim, ali sve što radim, radim odgovorno i dobro – ispričala je pevačica.

