MERLIN PRVI PUT JAVNO O ZDRAVKU ČOLIĆU! Otkrio da li mu je cilj da nadmaši njegovih šest Arena, pa najavio veliki ŠOK ekskluzivu

Pevač Dino Merlin se, nakon duže medijske ilegale, oglasio za Kurir u ekskluzivnom intervjuu i progovorio o navodima koji se pojavljuju o njemu i njegovim navodnim izjavama.

Merlin je demantovao sve, istakao tom prilikom da je sud presudio u njegovu korist, a osvrnuo se i na "rivalstvo" između njega i Čolića, kada je u pitanju popunjenost Arene.

Inače, šest beogradskih Arena uspeo je da napuni samo Zdravko Čolić, a Merlin je sada priznao da ne juri taj rekord.

- Ne razmišljam na taj način. Za mene ovo nije pitanje obaranja rekorda, nije ovo atletika. Međutim, ako ste kad igrali remi, obično, kad vas ide karta, idete na hand. A još uz to sam Devica; uvek želim bolje, više, snažnije. U pitanju je taj moj temperament i vlastita potreba da kao čovek i kao muzičar ispitujem svoje granice. A što se tiče Zdravka Čolića, Čola je idol moje mladosti. Imao sam čast prvo da ga upoznam, a onda da postanemo i kućni i poslovni prijatelji. Možete misliti koliko ga volim i cenim da, pored intenzivnog rada na svom novom albumu, uporedo radim i na njegovom i imam lepe vesti. Uskoro će izaći singl, pesma koju sam napisao za Čolu, na koju sam jako ponosan i koja mu baš pristaje. To će biti stari, novi Čola. Svi smo uzbuđeni i jedva čekamo da publika čuje kako to zvuči. Nedavno smo bili zajedno i razgovarali o svemu. Između ostalog, pričao mi je kako se još davne '72. godine sasvim slučajno prijavio na Vaš šlager sezone, u to doba poznati festival zabavne muzike u Sarajevu, i pobedio s pesmom Kemala Montena "Sinoć nisi bila tu" i instantno postao zvezda. Kako tad, tako i sad. Ja sam tad bio dečak od 10 godina. I evo sad nešto razmišljam, bože dragi, od završetka onog rata, dakle od '45. do '72. godine, u tih 27, 28 godina, koliko su samo ljudi bili puni nekog optimizma, kreative i pozitive, kako su raširenim rukama grlili budućnost. A vidite sad: isti taj vremenski period, 28 godina posle, od '95. do sad, koliko se ljudi još uvek hrani mržnjom i uporno gleda u retrovizor. Kakav poraz. U kakav smo ovo ćorsokak zapeli? Eto, samo jedna mala paralela za razmišljanje - iskren je bio Merlin.

