"AKO HOĆEŠ DA MI SE UDVARAŠ, PRIĐI MI..." Ana Kokić progovorila o muškarcima nakon razvoda, pa otkrila veliku želju svoje dece!

Ana Kokić nastupala je u jednom prestoničkom lokalu, a za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu haljinu u kojoj je zablistala.

foto: Kurir televzija

Ona je došla vidno raspoložena, te je sa pripadnicima sedme sile govorila o detaljima iz svog privatnog života. Ana je otkrila šta može da je iznervira, kako provodi slobodno vreme, a i da li je konačno pronšla novu ljubav.

- Ljudi smo, svašta može da me iznerviria, ali učim da me ne dotiču te neke stvaril. Iznerviraju me nekulturni ljudi, to što nemamo osnovnu kuluturu i ponašanje - priča Ana i otkriva kako provodi slobno vreme:

foto: Kurir televizija

- Najviše se odmaram kod kuće, sa sestrom uveče gledam film. Kada nemam nastupe gledam da negujem lice da budem bez šminke...

Ana je iz braka sa Nikolom Rađenom dobila dve ćerke, a sada je priznala da li bi joj smetalo da one krenu njenim stopama.

- Pitale su me kada ću ih voditi na neki nastup. Tokom leta imale su pripreme, kamp, pa nismo mogle da se uklopimo. Neću se pritiviti ako se late mikrofona, za sada su u sportu. To je jako lepo i zdravo, pogotovo sada u ovom periodu kada se razvijaju. Volela bih da i ostanu u sportu, ali i da uzmu mikrofon, podržaću ih, podrška je najvažnija - ističe pevačica.

foto: Kurir televizija

Nakon razvoda od vaterpoliste, u javnosti nije poznato da je Ana imala partnera, a sada je otkrila da li je spremna za novu ljubav.

- Svako leto donosi neku novu ljubav? Mislin da sam matora za to. Meni je život psolednjih godina nekako drugačiji. Kada izađem iz kuće onda radim, a kada sam kod kuće onda provodim vreme sa porodicom i bliskim prijateljima. Nemam prilike da izlazim toliko i upoznajem nove ljude. Ja sam stara škola, ne prihvatam udvaranje preko društvenih mreža. Ako hoćeš da mi se udvaraš, priđi mi, predsavi se, kaži nešto... Na prvi pogled mora nešto da te čačne, nešto da ti se dopadne, da bi nastavili konverzaciju. Nisam spremna za novu ljubav, jednostavno, imam druge prioritete u životu i ne razmišljam o tome. Nisam raspoložena za takvo nešto sada, nemam vremena, ali biće valjda jednog dana - zaključila je Kokićka kroz osmeh.

