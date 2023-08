"S MUSTAFOM NE KOMUNICIRAM" Emina Jahović progovorila za KURIR, konačno priznala ISTINU, otkrila sve o deci i vaspitavanju

Emina Jahović nakratko je prekinula svoj letnji odmor u Turskoj da bi održala nastup u Budvi.

Tada smo popričali s njom i na početku intervjua pitali smo je kako je i da li je srećna što je posle duže pauze opet na Crnogorskom primorju:

- Drago mi je što sam s vama ovde u Budvi i osećam se super.

Ove godine nastupaš češće nego ranije, što bi se reklo, radiš punom parom.

- Pa ne baš punom parom. Ja veoma biram gde idem i nastupam. A ovo mesto je jedno od mojih omiljenih.

Veći deo vremena provodiš u Turskoj. Da li pratiš naše vesti i domaću muzičku scenu?

- Pratim sve koliko mogu, i to preko društvenih mreža, pa i vesti. Izbegavam stvari koje me rastužuju. Što se tiče muzike, naravno. Pratim dosta toga.

Kako ti se sviđaju novi muzički pravci? Puno je klinaca repera, trepera...

- Vreme se menja, mora i muzika da se menja, kao i moda što se menja. Mislim da je to potpuno prirodno i okej. Mislim da su naši ljudi navikli na jednu istu matricu i da je to vrlo teško promeniti. Sve što je drugačije, sve to negde padne u vodu.

Region je potresla užasna vest o tragediji u Gradačcu. Da li si i ti možda imala problem s psihičkim ili fizičkim nasiljem partnera u svojim emotivnim vezama?

- Potresena sam ovom vešću. Tragedija. Ne znam šta bih rekla, koliko se ja sada loše osećam. Jadne žene i deca koji sve to trpe. Ja sam imala sreću da takve situacije nisam doživela jer sam imala intuiciju da prepoznam da je čovek zapravo dobar. Veoma je važno da je čovek dobar u srcu i duši. Bude tu i nekih svađa, ali mene su takve stvari zaobišle. Apelujem na sve žene koje trpe nasilje da ga prijave jer je to put bez povratka.

Šta se dešava s tvojom kozmetičkom linijom? Više je ne pominješ, a mnogo novca si uložila u taj biznis. Da li je isplativo pokrenuti takav biznis u Srbiji?

- Jako je teško. Moj kozmetički brend je krenuo u doba kovida i to je bilo vrlo tužno iskustvo. Umesto da se žene sređuju, one su morale da nose maske. I meni se to desilo i bilo mi je jako teško. Ja to i dalje radim u nekom smislu. Baviću se i dalje time. Kovid se završio, ali u današnje vreme više ne verujem sistemu i ne znam šta da očekujem.

Kako izgledaš kad se iznerviraš?

- Više se ne nerviram. Do te mere su me iznervirali da se više ne nerviram.

Ko te je najviše nervirao?

- Mnogi ljudi i u privatnom i u poslovnom životu, ali ja sam tip koji živi u trenutku.

Ko ti je bio najveća podrška u tim momentima?

- Ja sama sebi. Nekako se uvek smirim sama. Naravno, i moja porodica, prijatelji... Samu sebe treniram da budem smirena u tako nekim situacijama.

U kakvim si sad odnosima s Mustafom?

- U okej odnosima. Odgajamo decu. On sad ima svoj život.

Da li komunicirate privatno ili se viđate samo po sudovima?

- Ovako ne, ali kad su u pitanju naša deca - da, kao oba odgovorna roditelja.

Kako izgleda vaspitanje tvojih sinova?

- Moja deca žele da imaju svoju decu odmah, iako imaju 11 i 15 godina. Pogotovo Jaman, on je sad u pubertetu. Nije lako, jer u svojoj kući moram da budem i otac i majka. U srcu osećam žene koje su samohrane majke.

Kako vaspitavaš svoju decu?

- Ja svoju decu usmeravam da najpre veruju u boga. To mi je najvažnije. Da znaju odakle su došli i sa jedne i sa druge strane i da budu dobri ljudi. Meni ništa drugo nije važno. Sigurna sam da imaju dobro srce i dušu.

