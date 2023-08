"DELOVALO MI JE DA JE SA ONE STRANE ZAKONA" Ćana progovorila o suprugu, pa priznala da u početku očima NIJE mogla da ga vidi!

Kada pomislite na popularnu pevačicu Stanojku Mitrović Ćanu, verovatno su vam na pameti dobar provod, veselje i ludorije kojima oduševljava goste na nastupima.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, i u Ćaninom privatnom životu mnogo puta su se desile ludosti, a tako je i počela njena ljubavna priča sa sadašnjim suprugom

Preko dve decenije ljubavi i skladnog braka počele su neverovatnim događajem koga se pevačica i danas seća sa osmehom.

– To je bilo vreme bombardovanja i pozove mene jedan gazda da pevam, ja kažem ma čoveče vidiš da je bombardovanje, ja sa majkom, bratanicom i snajom jedina vozim, ali ne smem da se udaljavam od kuće. I kaže on pa ajde dođi pobogu ženo pet godina je trajao rat u Bosni, a u Srbiji se normalno pevalo. Bila Stoja, bila Jana, a moja drugarica je pravila svadbu u jednom lokalu kod Modriče, baš te večeri i taman ja rekoh idem kod nje na svadbu da je iznenadim jer me sigurno ne očekuje zbog celokupne situacije, a to mi je bila baš dobra prijateljica iz kafanskih dana – ispričala je Ćana, a potom dodala:

foto: Printscreen/Happy

– I krenemo moja bratanica i ja na tu svadbu kad ono ide neki auto pa nas obiđe pa stane, pa ablenduje, ja se pitam koji su ovo ludaci, a mojoj bratanici bilo simpaotično imala je tad samo petnaest godina. U jednom momentu mi smo tražili neku cvećaru, a nas obiđu pa stanu, pa pod ručnom, pa opet za nama. Ja stala da pitam neku gospođu za cvećaru kad on izađe iz kola kaže joj „Gospođo vi ste slobodni, ja ću da joj objasnim“, ja sam se zaledila. Njih dvojica su izašli iz kola, visoki krupni i ja kada hoću da sakrijem identitet predstavim se kao Stanojka jer su me svi znali kao Ćanu. Međutim, ja sam valjda od tog šoka rekla Ćana i moj suprug sadašnji tad meni kaže „Čekaj bre je l’ to ona Ćana nadam ti se?“. Odmah sam bila nekako svađalački nastrojena i odbrusila sam mu! On meni objasni da su mislili da smo mi neke Mađarice koje beže od bombi i opravda se da su preterali. Kaže on meni da je video reklamu da ja to veče pevam, mada uopšte mi nije ostavio utisak neki, molila sam Boga da ne dođu na nastup jer mi se ni on ni njegov drugar nisu dopali.

Njihovu filmsku priču Ćana neretko prepričava sa mnogo emocija, a kako je i sama jednom prilikom priznala nije ni sanjala da će je upravo muzika spojiti sa njenom srodnom dušom.

Dok je pevala na bini u jednom restoranu gde je često nastupala njen sadašnji suprug je ušetao u lokal što je pevačicu potpuno šokiralo te je pomno pratila sa kim će se pozdraviti budući da je sve ljude u tom lokalu poznavala.

- Vidim ja zdrave se oni sa gazdom i ja ga pitam odakle ih zna, međutim on ih je nahvalio. Meni je nekako delovalo da je sa one strane zakona, a zapravo nije, i tako je krenulo druženje i eto… - prisetila se sa osmehom.

