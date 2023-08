"OD ZARADE OD DVE PLOČE KUPILA SAM KUĆU I STAN" Neda Ukraden o porodici, uspesima i autobiografiji, a ovu koleginicu obožava

Neda Ukraden već decenijama letuje u svom porodičnom domu u malom mestu Lepetani u Bokokotorskom zalivu. Iako je imala primamljivu ponudu za prodaju ove kuće, ona je to odbila i kaže da se nije pokajala.

Na početku intervjua, koji smo vodili u ogromnom dvorištu, Neda nam je otkrila kako provodi slobodne dane ovog leta.

foto: Nenad Kostić

- Uživam ovde na odmoru u našoj kući u Lepetanima, koja nam je letnja adresa već 40 i nešto godina. U pauzama odmora svratim malo do destinacija na kojima pevam. Tako da mi je leto i radno i paradno.

Kako izgleda vaš dan ovde na moru?

- Kad imate kuću, tu je potrebno mnogo posla. Uvek je neko renoviranje, moraju i biljke da se održavaju. Sad su na redu pločice u dvorištu. Ja u tome uživam. Meni je to aktivan odmor.

Pisalo se i da ste odbili ponudu Rusa da prodate ovu kuću.

- Jesu. Meni je ova kuća više od nekretnine. U ovom mestu je rođena cela porodica mog bivšeg supruga Milana Bilbije, oca moje ćerke. On me je tu doveo 70-ih i ja sam se odmah zaljubila. Moja Jelena je strašno vezana za ovo mesto. Shvatila sam da bih prodajom ove kuće lišila svoje unuke tih prelepih trenutaka.

Poznati ste i kao vrsna kuvarica.

- Volim da kuvam porodici. Posebno morske specijalitete.

Kakve su vam komšije?

- Mi se manje-više svi znamo. Svi su fini i kulturni.

foto: Nenad Kostić

Pevate po celom regionu, svuda vas traže.

- Iz nekog razloga ljudima je nepoznato da sam ja velika regionalna zvezda u pravom smislu te reči. I to ne samo kad je reč o eks-Ju prostorima, nego i u Rumuniji i Bugarskoj. Oni mnogo vole mene i moje pesme. Pevam uglavnom na trgovima i velikim feštama.

Šta mislite o novom talasu muzike - repu i trepu?

- Sve te pesme su gotovo iste. Ima tu talentovanih momaka i devojaka. Koliko će to sve skupa trajati više od jednog leta, narod će presuditi.

Čiji vam je komentar o vašoj autobiografskoj knjizi najviše prijao?

- Jednog sveštenika sa kojim sam putovala avionom. On je izvadio primerak moje knjige i rekao mi da je to toliko dobra priča o vremenu. To sam i naglašavala na promociji.

Kako je reagovao Saša Popović na deo knjige u kome se on spominje, a koji je izazvao najviše pažnje u medijima?

- Nije bilo tu nikakvih skandala ni uvreda. To je sve bilo pre njegovih veza i brakova. Niko nikom tu nije ugrozio brak. Sve je to bilo očekivano i ja sam sve to lepo opisala. Nismo se čuli od izlaska knjige i nismo uopšte pričali.

foto: Ana Paunković, Kurir Televizija

Da li se nekad bolje živelo od pevačkog posla ili danas?

- Nekad se od izvođačkih i autorskih prava živelo izvanredno. Od ploče "Zora je svanula" napravila sam kuću u Imotskom. Od ploče na kojoj je bila pesma "Boli, boli" 1987. kupila sam stan u Beogradu. Samo od tantijema i prihoda koje su mi diskografske kuće isplatile.

Da li vas zovu na romska veselja?

- Srećna sam što imam te svoje koncerte. Otpevam svoj program i idem kući sa manje para nego ovi što imaju tezge pune bakšiša. Ali nemam ništa protiv.

Koga biste voleli da vidite da vas glumi u filmu koji bi se snimao po autobiografskoj knjizi?

- Ninu Badrić. Ona je meni fizički ista ja, ta faca, glava... A žena i sjajno peva. Stalno joj govorim: "Gde si, kćeri moja?" Kao da sam je ja rodila.

foto: Promo

Da li ste joj rekli to?

- Nisam joj rekla za tu ideju, ali smo jako dobre privatno.

Kurir.rs/ A. Panić

