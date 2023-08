SVA U BELOM KO MLADA! Marija i Siniša Kulić proslavili 30 godina braka, a njihova ljubav počela je ŠAMAROM! (VIDEO)

Marija i Siniša Kulić proslavili su 30 godina braka, a sa slavlja godišnjice mlađa sestra Kulića, Ana, koja je objavila video atmosfere iz jednog restorana.

Marija je bila sva u belom, kao da je ponovo mlada, a Siniša se nije odvajao od nje.

- 30. godišnjica braka mame i tate - napisala je Ana u opisu storija, koji je pratila adekvatna ljubavna pesma.

Na jednoj od fotografija se vidi i kako Siniša ljubi Mariju, dok ona ne skida osmeh sa lica.

Porodica Kulić poslednjih nekoliko godina je u žiži interesovanja javnosti, sve otkad se Miljana Kulić prvi put pojavila na TV ekranima.

Ljubav Marije i Sinišom bila je zabranjena, a ona je uprkos mišljenju svoje porodice odabrala ljubav. Zbog viđanja sa Sinišom još dok je bila maloletna, brat joj je udario šamar.

- Sinišu je znao ceo grad jer je bio mangup. Ljudi su ga se bojali, pošto se tukao po ulicama, kafićima... Zato su moji bili ljuti na mene! Govorili su mi da mi ne priliči da budem sa propalitetom u vezi, već da nađem inženjera. Brat, koji je 13 godina stariji od mene, pretio mi je da će me prebiti ukoliko ne ostavim Sinišu. Odlučila sam da se krišom viđam sa njim. Ali jednom me je brat video u kafiću sa Sinišom, a rekla sam mu da idem kod drugarice. Kada sam došla kući, išamarao me je i zabranio mi izlaske zato što sam ga lagala. Posle izvesnog vremena, slučajno sam srela Sinišu na bazenu. Nastavili smo tamo gde smo stali. Moji su videli da ne vredi da mi brane da budem sa njim. Rekla sam im: "Dokle god je dobar prema meni, bićemo zajedno." Uvidela sam da je Siniša grub, ali prema meni nije bio takav - ispričala je Marija jednom prilikom

