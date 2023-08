"IZVRŠITELJI SU IM ZA VRATOM, KRALI STRUJU, VALJAJU SE PO PODU" Bebica odvezao jezik i progovorio šta se dešava u kući KULIĆA!

Nenad Macanović Bebica, koji je posle turbulentnog raskida sa Miljanom Kulić, uživo je u emisiju odličio da raskrinka celu porodicu Kulić.

- Spominajo si da su se dešavale razne svađe u kući, objasni malo detaljnjie kako je izgledala jedna od svađa - rekla je voditeljka.

- To uvek počinje oko para, njima je sve oko para. Sve što Miljana želi da kupi, Marija mora da odobri, nebitno šta treba da se kupi. Da li je to 20 ili 50 evra, uvek svađa počinje oko para, a najviše za kazino - rekao je Bebica.

- Dolazi do toga da Miljana gađa Mariju pikslom - rekla je voditeljka.

- Vređaju se da su ovakve, onakve, Miljani su svi krivi, a sluša Mariju pa kad prođe taj haos, čupanje, gađanje - rekao je Bebica.

- Miljana je gađala Mariju pikslom i? - pitala je voditeljka

- Polila ju je kafom i bacila pikslu. Siniša bude tu, ali šta da radi čovek. On im kaže da izađu jer želi mir, želi da bude neutralan tu, da se ne svađaju. Hteli su i na Sinišinog prijatelja da otvore firmu kad Ana i Tijana nisu htele, a nisu htele jer jedine nisu dužne. Niko neće da uđe u posao sa njima. Svi imaju neke izvršitelje osim Ane i Tijane - rekao je Bebica.

- Je l' su njima dolazili nekad neki prijatelji? - pitala je voditeljka

- Ne, nikad. Došao je jednom kum, sa Miljanom su svi prestali da se druže zbog rijalitija i Marija joj je branila pričom da je svi koriste. Miljana nema ni druga, ni drugaricu. Miljani Marija lako nametne mišljenje - rekao je Nenad.

foto: Pritnscreen

- Je l' misliš da je za Miljanino trenutno stanje kriva njena majka? - pitala je voditeljka.

- Da, da, za sve je kriva Marija, bukvalno za sve - rekao je Bebica.

- Rekla je da si ti nju ostavio, a nakon toga ti je slala selfi slike - rekla je voditeljka.

- Da, zvala me je. Kao pošalje sliku sa nekim dečkom u kafiću, pošalje meni i kao greška. Napiše mi poruku: "Zolica mi je rekao da ne smem više da te zovem" - rekao je Bebica.

- Šta ti to znaš o njima, pa oni pokušavaju da te ućutkaju - pitala je voditeljka.

- Pa ja sam živeo sa njima. Kada neće da daju Miljani pare, ona ode pozajmi, pa posle opet i onda kada treba da se vrati, Marija neće da vrati, pravi se luda: "Ja sam rekla u rijalitiju da se ne daju Miljani pare jer kocka"...Onda ode Miljana založi telefon kao da se vadi, pa se vadi telefon... Kada su došli izvršitelji, onda ide padanje u nesvest, prete da će da se ubiju, a onda idu pregovori sa izvršiteljima - rekao je Macanović.

- Kada dođu ti ljudi koji dođu da čitaju struju, je l' oni tada izvade čačalicu - pitala je Ana.

- To meni nije bilo jasno. Struja, komunalije i voda nikada nisu plaćeni, a televizija i internet se plaćaju. Siniša napravi scenu da ode policija: "Ja ću da uzmem nož da se ubijem". Znam jedan butik, hiljadu i nešto evra su dužne. Nosi za neku reklamu, Miljana rastegne - rekao je Macanović.

- Čekaj, Siniša se valja po podu i preti da će da se ubije... Koja cifra je u pitanju - pitala je voditeljka.

- To je tada bilo oko 600.000-700.000 dinara, to je oko šest i nešto hiljada evra... Polivao se vodom da bude mokar, ma šou. Kako nije šou, to je cirkus - rekao je Nenad.

kurir.rs

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu