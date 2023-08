"NADAM SE DA ĆU ŠTO PRE OTIĆI" Bićete u SUZAMA zbog zaboravljenog govora Ksenije Pajčin, jasno se vidi da je mnogo PATILA (VIDEO)

Na društvenoj mreži Tiktok osvanuo je video gostovanja Ksenije Pajčin u jednoj emisiji.

Pevačica je tada govorila o temi koja je i danas aktuelna, a o kojoj se dosta priča.

Ksenija je pričala o tome koliko je ko zapravo bogat i koliko su skupi automobili i stanovi zapravo velika farsa.

"Ovde su ljudi jako iskompleksirani, jako je bitno ko koju marku nosi, koji auto vozi, a svi iznajmljuju jedni od drugih i sve je lažno." - bila je jasna Ksenija.

Pajčinova je bila bez dlake na jeziku, te je na osnovu tog aduta dobila i veliki broj obožavatelja.

Jasno se vidi da je Ksenija već tada bila nezadovoljna sistemom u kojem živimo.

Podsetimo, Ksenija je Filipa upoznala u rijalitiju "Veliki brat", a romansu su nastavili i nakon završetka sezone.

Međutim, i tada se spekulisalo da mladi Crnogorac ima veliki problem sa ljubomornim ispadima, zbog čega je Kseniju uhodio na nastupima, jer nije mogao da se nosi sa njenom lepotom i time što muškarci prosto uzdišu za njom.

U utorak, 16. marta 2010. godine, pre 10 godina, Kseniju je u njenom stanu na Voždovcu usmrtio Filip, koji je nakon toga sebi oduzeo život. Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja.

Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta. Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija je obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

U prilog pričama da je odnos dvoje ljubavnika išao od ljubavi do mržnje koja je, nažalost, prevladavala, govore i svedočenja Ksenijinih komšija u njenoj zgradi u Nikšićkoj ulici na Voždovcu.

"U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi", ispričala je ranije za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

