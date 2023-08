PALA S BINE, ZAVRŠILA U BOLNICI, SAD KIPTI OD BESA! Pevačica ogorčena: Niko da pita da li sam dobro, samo ih je moj kostim zanimao

Katarina Bogićević, poznata pod scenskim imenom Kejt, priprema za septembar i oktobar dve nove pesme, a sad je progovorila o nezgodi koju je doživela na nastupu u Rumi kada je pala s bine.

Ona se osvrnula na reakcije ljudi na društvenim mrežama nakon što je snimak njenog pada postao viralan na internetu. Ogorčena je i besna.

Pevačica i glumica, koja s eproslavil aulogom u seriji "Folk", je upala u rupu i nastup je morao biti prekinut, a ubrzo je reagovala i služba hitne pomoći koja je Katarinu odvela u bolnicu.

- Veoma sam se razočarala u ljude nakon mog pada u Rumi i nakon što je taj snimak postao viralan na internetu. Drugarica me je pozvala i rekla da nema nijednog pozitivnog komenatara ispod snimka. Niko nije pitao da li si dobro, da li si se udarila. Ja sam udarila glavu tu noć. Imala sam dva hematoma na nozi. Završila sam u bolnici. Niko u tim komentarima nije pitao kako sam. Svi su bili u fazonu šta je ovo obukla, a to je bio kostim. Odmah da razrešim, ja sam umetnik, odlučila sam da se bavim ovim, a scena meni dozvoljava da ja, ako hoću da izađem gola, mogu da izađem gola. Ponavljam, to je scena, a ne ja privatno. To je moj alter ego. Ljudi treba to da razumeju. Realno, razočarala sam se jer niko nije pitao kako sam. Živimo na prostorima gde se nalaze mnogobrojni tabui i nenormalnih shvatanja. Vremenom, kako sam starija, više se ne obazirem na loše komentare - započinje Kejt.

Na pitanje kako se nosi sa negativnim komentarima Kejt je istakla da vremenom umetnik prestane da se osvrće na zlurade komentare, a potom je imala vrlo važan savet za sve mlade ljude.

- Mislim da se ogugla vremenom na zle komentare. Kako sam rekla na jednom intervju nikada ne čitam komentare. To je moj savet mladim umetnicima, nemojte da se obazirete na ružne komentare. Uvek će biti zlih i bezobraznih ljudi. Ali onda vi možete da upoznate nekog od njih i onda upozna i on vas. On može da promeni mišljenje zbog vas. Tako se menja stvarnost. Ne mogu da se promene svi odjednom, nego tako jedan po jedan - rekla je Kejt.

